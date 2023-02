😮 Mercato Napoli, De Laurentiis senza freni: il colpo è già ufficiale

Il Napoli piazza un colpo di calciomercato per rinforzare l’organico: il giovane calciatore si era già svincolato dal suo vecchio club

Colpo di mercato del Napoli. A muoversi in queste ore è stata l’Under 19 di Nicolò Frustalupi, impegnata nel campionato Primavera 1. La società azzurra ha pescato tra gli svincolati acquisendo le prestazioni di un giovane difensore che nella prima parte di stagione figurava in una squadra appartenente al campionato di Serie D.

La notizia è stata pubblicata da ‘Tuttocalciogiovanile.it’. Il giocatore rinforzerà il pacchetto arretrato della compagine partenopea, attualmente in quattordicesima posizione con 20 punti in diciannove partite di campionato. Gli azzurri sono appena fuori dalla zona playout in questo momento. Alle spalle del Napoli, infatti, figurano l’Atalanta (19), il Milan (18), l’Udinese (12) e il Cesena (5).

Calciomercato Napoli, i partenopei rinforzano la Primavera con uno svincolato: preso il classe 2004 Alessandro Castorina

Il Napoli rinforza la Primavera con l’ingaggio del difensore centrale classe 2004 Alessandro Castorina. Il giocatore ha giocato nella prima parte di stagione nel Senigallia, compagine del girone F di serie D con cui non è mai riuscito a debuttare. Dopo la risoluzione del contratto con il club marchigiano, il giovane centrale è rimasto svincolato e su di lui ha deciso di puntare il Napoli.

Nel corso della sua carriera, fino a questo momento, è transitato dai settori giovanili di Ascoli e Gubbio, dopo aver cominciato nel Castelfidardo. Rinforzerà ora la retroguardia di Nicolò Frustalupi, che finora ha subito trenta reti in diciannove partite. Peggio, difensivamente, hanno fatto soltanto le ultime quattro e il Cagliari, decimo in classifica ma violato in 31 occasioni.

Dopo la vittoria per 2-0 ottenuta contro il Cesena nel turno infrasettimanale, gli azzurri saranno impegnati contro il Sassuolo nella gara di domenica alle 13. Nelle ultime otto giornate, l’Under 19 partenopea ha collezionato nove punti ma dovrà continuare a lottare gara dopo gara per garantirsi la salvezza e il diritto a partecipare anche al prossimo campionato di Primavera 1. Per farlo, ora potrà contare pure su Alessandro Castorina.