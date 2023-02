“Vincendo stasera…”: Napoli, la sentenza in diretta è netta

Il Napoli di Luciano Spalletti aprirà questa sera l’anticipo della ventitreesima giornata di Serie A. Gli azzurri sfideranno il Sassuolo.

Il Napoli di Luciano Spalletti affronterà questa sera il Sassuolo nell’anticipo della ventitreesima giornata di Serie A. La sfida del Mapei Stadium è molto importante ed in caso di successo gli azzurri, in vista dei match di domani, volerà addirittura a +18 sull’Inter di Simone Inzaghi, un distacco da record. Nel capoluogo campano c’è grande scaramanzia, ma allo stesso tempo c’è la consapevolezza che questo vantaggio è ormai davvero molto grande.

Spalletti ha fatto qualche cambio questa sera, tre rispetto alle ultime formazioni, consapevole che tra pochi giorni gli azzurri affronteranno in Germania l’Eintracht Francoforte. Martedi andrà in scena il match di andata degli Ottavi di finale di Champions League e il club può iniziare ad avvicinare l’obiettivo Quarti di finale, traguardo che la società partenopea non ha mai raggiunto nella sua storia.

Tra i vari cambi scelti quest’oggi da Spalletti c’è il grande ex Matteo Politano, calciatore che è esploso in Serie A tra le fila del Sassuolo. Politano è uno dei cambi frequenti del tecnico, calciatore che l’allenatore toscano alterna molto spesso con l’esterno messicano Hirving Lozano. Politano è intervenuto per commentare questa comunque delicata sfida.

Napoli, le parole di Politano sul match

Nel prepartita di Sassuolo-Napoli Politano è intervenuto ai microfoni di DAZN ed ha chiarito il suo pensiero sulla sfida: “Conosco benissimo questa squadra, ho tanti ex compagni e sono consapevole che sarà una sfida difficile. Sarà aperta, sia noi che loro siamo due squadre che vogliono imporre il proprio gioco”. Il calciatore ha poi parlato riguardo il possibile distacco dall’Inter, numeri che ormai non passano più inosservati:

“Sappiamo che è una gara importantissima, vincendo potremo andare a +18 sull’Inter e acquisteremo cosi un vantaggio davvero importante. Noi vogliamo vincere a tutti i costi”. Il Napoli non si ferma ed è pronto a continuare la striscia positiva di vittorie, il modo migliore per avvicinare la rassegna europea.