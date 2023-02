Napoli, il gesto di Osimhen fa chiarezza: Spalletti al settimo cielo

Emozioni e attimi di paura nell’anticipo della ventitreesima giornata di Serie A tra il Sassuolo ed il Napoli di Luciano Spalletti.

Il Napoli di Luciano Spalletti vince e convince nell’anticipo della ventitreesima giornata di Serie A. Prima un gran gol di Kvicha Kvaratskhelia e poi il solito Victor Osimhen regalano i 3 punti e una nuova gioia ai tifosi azzurri con il Napoli che vola a +18 sulla prima diretta inseguitrice, l’Inter di Simone Inzaghi. I partenopei hanno ormai un pezzo di scudetto nel cassetto e la squadra può sognare, anche per l’Europa.

Martedi sera il Napoli scenderà in campo a Francoforte e la squadra ha la consapevolezza che si può fare la storia. In caso di passaggio del turno contro i tedeschi il Napoli raggiungerà per la prima volta i Quarti di finale nella principale competizione europea e c’è grande attesa per questa doppia sfida. Lo scudetto è ad un passo ma Spalletti non molla ed anche oggi, a pochi giorni dalla Champions, ha schierato i migliori.

Nella seconda parte del match i tifosi del Napoli hanno vissuto attimi di paura. Osimhen si è accasciato a terra toccandosi e facendo letteralmente tremare tutti i tifosi del club partenopeo. A fine gara Spalletti ha parzialmente rassicurato rilasciando dichiarazioni che tranquillizzavano i tifosi azzurri.

Napoli, il gesto di Osimhen fa sorridere

Spalletti a fine gara ha infatti dichiarato ai microfoni di DAZN: “Osimhen? Per quello che abbiamo valutato e visto non sembra niente di particolare, solo un po’ di stanchezza perché lui non riesce di risparmiarsi”. Dopo le parole del tecnico sono arrivate altre dichiarazioni ed è arrivato un curioso retroscena direttamente dal bordocampista di DAZN. Questi ha rivelato un dettaglio riferitogli da Victor Osimhen stesso.

L’attaccante, sostituito in fretta e furia da Simeone, ha rassicurato anche il bordocampista dicendo ‘No problem, good’, parlando nello specifico delle sue condizioni fisiche. Un messaggio netto e chiaro che rassicura sia Spalletti che i tifosi del club campano. Osimhen vuole giocare in Champions e vuole aiutare la squadra a vincere ancora.