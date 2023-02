😱 Eintracht-Napoli, colpo di scena: la decisione del tecnico spiazza tutti

C’è grande attesa per il match di Champions League tra Eintracht Francoforte e Napoli, sfida valida per gli Ottavi di Champions.

Il Napoli di Luciano Spalletti continua a regalare emozioni e grande spettacolo. Anche ieri, al Mapei Stadium, gli azzurri hanno offerto una grossa prova ed hanno vinto con le reti di Kvaratskhelia ed Osimhen, ancora una volta decisivi. La formazione partenopea ha dominato dall’inizio alla fine e la capolista è volata a ben diciotto punti di vantaggio dell’Inter, in attesa del match di questa sera tra nerazzurri e Udinese.

La capolista ha un netto vantaggio sulle inseguitrici ma nonostante ciò Spalletti non ne vuole sapere di abbassare il ritmo o di aumentare il turnover, consapevole delle incertezze avute in passato. Il Napoli ha inserito una formazione al Mapei Stadium con sole tre novità, schierando dal primo minuto l’uruguaiano Olivera, Elmas e Matteo Politano, questa volta preferito nel solito duello al messicano Hirving Lozano.

Spalletti ‘ignora’ quasi il turnover ed un ulteriore dato lo dimostra. Victor Osimhen ha giocato oltre 80 minuti, ha allarmato i tifosi per un piccolo problemino a fine gara ma il tecnico lo ha utilizzato fino alla fase finale del match. Solo dopo l’85 minuto è subentrato Simeone con l’argentino che tra l’altro ha visto sfumare un gol per fuorigioco millimetrico con il Var che ha fermato tutto.

Eintracht Francoforte-Napoli, c’è la decisione di Glasner

Tra pochi minuti andrà in scena il match tra Eintracht Francoforte e Werder Brema, posticipo serale del match valido per ventunesimo turno di Bundesliga. Il club di Glasner è in piena zona europea e necessita assolutamente della vittoria per entrare o comunque avvicinare la zona Champions League. Attualmente l’Eintracht è sesto in classifica, a cinque punti dal Friburgo, squadra che ha però una partita in più.

Il tecnico Glasner ha deciso però di non fare cambi in vista del delicato match in programma martedi sera contro il Napoli. Il tecnico punta sia al campionato che alla principale competizione europea ed ha deciso cosi di non mollare nulla. Saranno quindi i migliori uomini a scendere in campo per la sfida di Bundesliga.