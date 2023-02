“Il migliore è lui…”: Napoli, la sentenza su Osimhen gela i tifosi

Osimhen e Kvaratskhelia stanno trascinando il Napoli verso lo scudetto. Entrambi, però, sono stati snobbati da un addetto ai lavori.

Risveglio dolce oggi in casa Napoli, dopo la vittoria ottenuta ai danni del Sassuolo. Un 2-0 senza storia, firmato da Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, che ha consentito agli azzurri di consolidare la vetta della classifica e aumentare i punti di vantaggio sull’Inter seconda. Prosegue quindi il periodo magico degli azzurri i quali, già a partire dalla giornata odierna, inizieranno a concentrarsi sulla prossima sfida in programma.

Martedì, dopo la pausa invernale, ricomincerà il cammino in Champions League dei partenopei chiamati ad affrontare agli ottavi di finale l’Eintracht Francoforte. Un avversario ostico, attualmente sesto in Bundesliga a -5 dal Friburgo quarto, in cui militano diversi elementi di prim’ordine quali Evan N’Dicka e Daichi Kamada. Luciano Spalletti, in ogni caso, è tranquillo consapevole del fatto che il Napoli, mai come quest’anno, ha davvero tutte le carte in regola per arrivare alle fasi finali del torneo.

La difesa, ad esempio, rappresenta un bunker quasi impenetrabile: i gol subiti fin qui in Europa sono appena 6, in campionato 15. In avanti, invece, giocano due fuoriclasse assoluti finiti, non a caso, nel mirino di alcuni dei principali top club stranieri. Parliamo, ovviamente, di Kvaratskhelia e Osimhen a sorpresa snobbati da Claudio Marchisio nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di ‘Sportweek’.

Napoli, Osimhen snobbato da Marchisio

Alla domanda su chi fossero secondo lui i calciatori più determinanti e forti del Vecchio Continente, l’ex Juventus non ha avuto dubbi. “Per me Haaland lo è già adesso”. Nella sua personale lista Marchisio ha poi aggiunto Musiala, Bellingham e Pedri che “sta dimostrando di essere già decisivo”. Parole accolte con sorpresa misto a stupore dal popolo azzurro, alla luce dell’ottima stagione vissuta dal georgiano e dal nigeriano.

Il primo, giunto in città nella scorsa estate da perfetto sconosciuto agli occhi del grande pubblico, ha totalizzato 12 reti e 14 assist in 24 apparizioni. Il secondo, invece, è arrivato a quota 19 gol e 4 passaggi vincenti in 23 presenze. Numeri che hanno attirano l’interesse, rispettivamente, del Real Madrid e del Manchester United. I contatti sono scattati ma il presidente Aurelio De Laurentiis proverà a tenerli entrambi con l’obiettivo di aprire un ciclo vincente. Tanto in Italia quanto in Europa. La piazza, intanto, gongola. Con loro in campo, ogni traguardo appare alla portata.