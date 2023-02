🔴 Eintracht-Napoli, non solo Osimhen: salta il match, si trema

Il Napoli ha vinto contro il Sassuolo senza troppo problemi e si prepara per giocare la gara di ottavi di Champions League contro l’Eintracht: salta il match.

Il Napoli si gode l’ulteriore vittoria ottenuta in campionato contro il Sassuolo. Sono bastati, se così si può dire, i super Kvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen per far sì che non ci fosse storia al Mapei Stadium. Adesso gli uomini di Luciano Spalletti si stanno preparando per tornare in Champions League. E proprio in merito a questo discorso c’è un giocatore che va verso il forfait.

Il Napoli scenderà perciò in campo per la Champions League nella serata di martedì alle ore 21:00 e affronterà l’Eintracht Francoforte. Gli ottavi si sono fatti attendere ma sono alla fine arrivati e gli azzurri vogliono dimostrare di avere forza fisica anche in Europa.

Dopo la gara di ieri contro il Sassuolo, preoccupa la disponibilità di Victor Osimhen. Anche se lo stesso attaccante, tramite ‘Twitter’, ha rassicurato i propri tifosi. Dopo Eintracht Francoforte-Werder Brema, comunque, potrebbe esserci un forfait anche per gli avversari.

Eintracht-Napoli, Osimhen preoccupa ma un’assenza per gli avversari sembra ormai essere certa: ecco di chi si tratta

Eintracht Francoforte-Napoli si disputerà martedì sera alle ore 21:00. Motivo questo per cui la squadra di Luciano Spalletti è scesa in campo già ieri in Serie A contro il Sassuolo. Se in campionato italiano di massima serie il Napoli non ha avversari, in Champions League è ancora tutto da comprendere.

I tifosi attendono di comprendere solamente cosa accadrà con Victor Osimhen, sperando di riuscire ad averlo a disposizione vista la sua essenzialità. Mentre l’Eintracht è rassegnato all’idea di non avere quasi sicuramente disponibile uno dei suoi giocatori fondamentali, Sebastian Rode. Il centrocampista ha già saltato la gara contro il Werder Brema, vinta dall’Eintracht 2-0.