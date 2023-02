🔴 Kvaratskhelia, batosta inaspettata: la sentenza è netta

Non piacciono le considerazioni che giungono su Kvaratskhelia e che coinvolgono anche Osimhen, entrambi gioielli del Napoli.

Non sembra esserci angolo del globo sportivo nel quale non si parli delle prodezze di Kvaratskhelia e Osimhen con la maglia del Napoli. L’ultima impresa è stata realizzata dal duo contro il Sassuolo. Il Napoli ha chiuso la pratica e ottenuto la ventesima vittoria stagione proprio con una rete del georgiano e una del nigeriano. Tra l’altro, ciò si è verificato al Mapei Stadium, al quale sono accorsi circa 10mila tifosi azzurri per accompagnare la squadra di mister Luciano Spalletti.

Nella serata del 23esimo turno di campionato per la stagione 2022-23, Victor Osimhen ha fra le altre cose stabilito un nuovo record nella storia del club azzurro. Dall’era dei tre punti, infatti, è il primo giocatore che segna in sette partite consecutive. Soltanto Gonzalo Higuain aveva fatto qualcosa di simile, ovvero si era fermato a sei sfide una dietro l’altra.

Sembra però che questi numeri impressionanti non riescano a convincere proprio tutti: c’è qualcuno che ha dimenticato le due “preziosità” azzurre, parlando di talento e futuro.

Juventus, Marchisio dimentica Kvaratskhelia e Osimhen: le dichiarazioni inattese

L’ex calciatore e bandiera della Juventus, attualmente opinionista ‘RAI’, Claudio Marchisio, ha rilasciato un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ per il settimanale ‘SportWeek’. La prima parentesi aperta è stata relativa proprio alla penalizzazione di 15 punti che sta scontando la Juventus in Serie A a causa di quanto emerso dall’inchiesta ‘Prisma’: “Preferisco non parlarne. Prima di farlo, voglio attendere la fine del processo. Sono convinto che qualcosa cambierà”.

A un giocatore della sua classe e tecnica, è stato chiesto dei talenti emergenti nel calcio internazionale. Sembrava ovvio potesse parlare anche della coppia Osimhen–Kvaratskhelia, che per i numeri e l’intesa sta facendo parlare l’intera Europa e oltre. Marchisio sembra avere un’opinione leggermente diversa e infatti non menziona per niente le due stelle azzurre: “Per me il più forte di tutti è già Haaland. Lo diventerà ancora di più. Vedo molto bene anche Musiala e Bellingham. Lo stesso Pedri sta dimostrando di essere già decisivo. Sono convinto che anche in Italia ci saranno delle sorprese”.