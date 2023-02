😱 Napoli gelata, è tutto vero : tifosi increduli, coinvolto Maradona

Il Napoli di Luciano Spalletti continua a volare e regalare emozioni. Non ci sono solo belle notizie però per la città partenopea.

Il 2023 potrebbe davvero essere un anno storico. Dopo oltre 30 anni complicati il Napoli ed i suoi tifosi possono esultare per il sempre più vicino terzo titolo. Il club azzurro ha controllato e vinto ancora un match nell’anticipo della ventitreesima giornata di Serie A, lasciando le briciole al malcapitato Sassuolo di Dionisi. Gli azzurri hanno vinto il match con un secco 2 a 0, grazie alle reti dei soliti Kvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen.

La coppia d’oro di Spalletti macina gol e assist e la squadra ha ora un vantaggio di ben diciotto punti sulle principali avversarie, a partire dall’Inter di Simone Inzaghi. La società di De Laurentiis ha quasi vinto tutti gli incontri del 2023, cedendo solo a San Siro contro i nerazzurri e a sorpresa in Coppa Italia, nel clamoroso tonfo casalingo contro la Cremonese di Davide Ballardini.

Quest’anno potrebbe diventare storico e gli azzurri intanto preparano al meglio il doppio confronto di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, a partire dalla sfida di martedi’ che si terrà in Germania. In caso di passaggio del turno il club partenopeo ha la chance di raggiungere per la prima volta nella sua storia i Quarti di finale di Champions. A dire il vero poi le ultime prestazioni non possono che far sognare tutti i tifosi azzurri.

Napoli, brutto gesto nella notte

Gli azzurri hanno vinto anche al Mapei Stadium e i tifosi hanno festeggiato in città dopo l’ennesimo successo. Nella notte, in città, è avvenuto però un episodio abbastanza deplorevole. Come riportato dai colleghi di Sportmediaset è stato rubato nella notte il quadro del piede sinistro di Diego Armando Maradona, una scultura esposta ai Quartieri Spagnoli di Napoli. L’opera era un regalo di Stefano Ceci, famoso agente dell’ex deceduto campione.

Un gesto sconvolgente e che ha turbato l’ambiente in queste ore. Negli ultimi minuti va però registrato un importante colpo di scena. Stefano Ceci in persona ha annunciato a Kiss Kiss Napoli che il quadro è stato ritrovato e che tutto è andato per il meglio. Ecco alcune sue dichiarazioni: “I ladri si saranno pentiti, sembra un pò come il famoso film ‘Operazione San Gennaro’, dove i ladri riportano il tesoro indietro, ravveduti dopo l’errore”.