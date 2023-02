🔴 Napoli, fallaccio non punito: scoppia la polemica

Durante il match tra Sassuolo e Napoli c’è un episodio che ha fatto scoppiare polemiche per la decisione dell’arbitro Colombo

Il Napoli ieri ha vinto 0-2 al Mapei Stadium contro il Sassuolo grazie ai gol di Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Due gol di caratura elevatissima, molto diversi tra di loro. Non una brutta prestazione dei neroverdi, vicini più volte a riaprire la partita, soprattutto nel primo tempo con Laurienté. Ma la forza offensiva della squadra di Luciano Spalletti è stata troppo alta per quasi chiunque in questa stagione e il Sassuolo non si è sottratto a quella che sta diventando una tassa da pagare in Serie A.

A un certo punto della partita, c’è stato un po’ di nervosismo in campo con qualche fallo di troppo che ha fatto indispettire e non poco i giocatori in campo. Tuttavia, l’arbitro Colombo ha preferito estrarre pochi cartellini: ammoniti, infatti, soltanto Laurienté. Elmas, Zielinski e Maxime Lopez. Quest’ultimo, molto vicino all’espulsione per un doppio intervento molto duro nel giro di pochi minuti.

Sassuolo-Napoli, Maxime Lopez andava espulso

Il Corriere dello Sport, nell’edizione di oggi, ha fatto la moviola degli episodi che hanno fatto scoppiare delle polemiche durante Sassuolo-Napoli. Tra questi, c’è anche la gestione dei cartellini da parte di Colombo per i falli di Maxime Lopez. Il centrocampista francese ha rischiato prima l’ammonizione per un fallo su Lobotka, poi il giallo lo ha ricevuto dopo circa dieci minuti per un’entrata durissima. Maxime andava espulso in occasione del fallo che commette su Zielinski a palla lontana poco dopo aver ricevuto il primo giallo. Nessun provvedimento. Una decisione, quella dell’arbitro, che ha scatenato diverse polemiche.

Il Sassuolo dovrà fare a meno già di Laurienté contro il Lecce al Via del Mare: diffidato, l’esterno offensivo ha ricevuto un cartellino giallo sul finire del primo tempo. Dionisi si è detto rammaricato nel postpartita di non averlo a disposizione per il prossimo incontro. Mentre il Napoli inizierà a preparare la sfida con l’Eintracht Francoforte per proseguire il sogno Champions a partire da martedì.