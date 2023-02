“Abbiamo massacrato De Laurentiis…”: Napoli, il dietrofront in diretta fa impazzire i tifosi

Sembrano passati secoli da quando si parlava solo in termini critici del lavoro fatto da De Laurentiis a Napoli. In queste ore è arrivata anche l’ammissione in diretta.

Quanto sta facendo il Napoli nel corso di questa stagione è il frutto di un lavoro corale che vede protagoniste diverse componenti. Luciano Spalletti è stato bravo a mettere insieme una squadra di giovani talenti e giocatori di esperienza. Non era facile considerando gli addii che ci sono stati in estate: giocatori del calibro di Insigne, Mertens e Koulibaly che dopo anni di onorata carriera sono andati via. Eppure, Spalletti è riuscito ad amalgamare in maniera impeccabile un gruppo di giocatori che oggi si sta togliendo tante soddisfazioni.

Prima di questo, però, c’è stato un lavoro straordinario in sede di mercato. Abile Cristiano Giuntoli a pescare giocatori che mai avevano messo piede nel campionato italiano, ma che al tempo stesso si sono dimostrati pronti a fronteggiare un ambiente molto particolare ed uno stile di calcio che non sempre accoglie tutti a braccia aperte. De Laurentiis ha messo sul piatto i soldi per degli investimenti importanti, non particolarmente esosi ma di sicuro utili e funzionali alla causa azzurra. E cosi si è arrivati a vedere in campo una macchina che oggi viaggia ad una velocità supersonica, grazie ai gol di Osimhen, gli assist di Kvara, la solidità di Kim o l’attenzione di Olivera. Senza dimenticare il supporto di giocatori come Raspadori e Simeone, sempre pronti a dare il loro contributo quanto chiamati in causa.

Napoli, Christian Vieri e l’ammissione su De Laurentiis

Insomma, oggi tanti tifosi del Napoli si ritrovano a ringraziare il presidente Aurelio De Laurentiis per il lavoro fatto la scorsa estate. L’acquisto di giocatori che oggi si stanno dimostrando fondamentali per la causa, l’affidare la squadra ad un allenatore che aveva bisogno di fiducia come Spalletti, ed anche la caparbietà nell’andare avanti con Cristiano Giuntoli ed il suo fiuto nonostante le critiche.

E proprio quelle critiche sono state mosse negli anni anche da alcuni salotti dove si parla di calcio, non soltanto televisivi. In queste ore ha preso parole Christian Vieri, all’interno del suo canale Twitch ‘Bobo Tv’, per fare una sorta di dietrofront o comunque cambiare il tono del commento sul patron del Napoli. “Noi abbiamo sempre massacrato Aurelio De Laurentiis, perché era quello che faceva casino nella squadra. Però ha detto bene l’altro giorno quando ha dichiarato di non aver bisogno di vendere nessuno”, ha detto Vieri in diretta.

“Il presidente del Napoli va ammirato perché non ha debiti, fa un lavoro fenomenale!”, ancora l’ex bomber dell’Inter. “Poi sta sul cavolo, è arrogante ed è quello che è. Quando non hai debiti, però, puoi permetterti tenere Kvaratskhelia e Osimhen anche il prossimo anno”, la chiosa di Vieri.