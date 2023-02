Napoli, sguardo al rinnovo di Spalletti: le ultime fanno tremare i tifosi

Il Napoli sta macinando punti e facendo grandi cose anche e soprattutto grazie a Luciano Spalletti: questo il punto sulla situazione legata al rinnovo.

Il Napoli ha vinto contro il Sassuolo e si sta preparando per scendere in campo anche contro l’Eintracht Francoforte in Champions League. Quanto mostrato in campo è soprattutto opera di Luciano Spalletti, per cui adesso sembrerebbe esserci uno scenario ben preciso per il futuro. Ecco quale.

La squadra di Luciano Spalletti, quindi, si sta già preparando per affrontare l’Eintracht in Champions League. L’obiettivo è replicare in Europa quello che si sta facendo già in Serie A.

Nel frattempo poi si sta ragionando anche sul futuro. E, con il contratto di Luciano Spalletti, De Laurentiis ha già chiaro cosa fare. Questo il punto della situazione.

Napoli, con Spalletti è amore ma non si pensa a lungo termine: il punto sul suo rinnovo

“Aurelio De Laurentiis eserciterà la clausola unilaterale per tenere Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli fino al 30 giugno del 2024. È lui l’allenatore anche la prossima stagione. Stesse cifre di quest’anno e si riparte con – toccate pure ferro – il tricolore sul petto dopo 33 anni”. “Impossibile – si aggiunge – pensare a un divorzio. Di un nuovo contratto, nel caso, si parlerà dopo l’estate. Dopo la campagna acquisti (e cessioni)”.

Ma poi viene aggiunto anche un nuovo particolare da ‘Il Mattino’. Perché si pensa piuttosto al presente e al futuro prossimo, non ad un vero e prorpio matrimonio a lungo termine. “Per un rinnovo o un prolungamento, insomma, c’è tempo. Quello che è evidente è che né Spalletti né il Napoli, al momento, pensano di siglare un contratto a lungo termine, oltre la scadenza del giugno 2024″. “Si partirà – viene specificato – con un contratto annuale e poi si vedrà, strada facendo”.

E poi si conclude: “ A 64 anni non insegue, certo, un triennale o qualcosa di altrettanto durevole. Lui, giustamente, cerca ogni volta nuovi orizzonti. Per questo dovrà capire se vuole allungare ancora la sua permanenza qui, dopo il 2024. Il punto è: è giusto o no che il tecnico campione d’Italia inizi la sua stagione con il contratto in scadenza? Spalletti e il Napoli al momento non pensano a un matrimonio a lungo termine. Sarà un’unione di un’altra stagione. Basta questa opzione unilaterale. Giusto o sbagliato, questa è la decisione presa”.