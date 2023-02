🔥 Napoli, altri due club ora seguono Osimhen: gli intermediari erano al Mapei

Il Napoli ha espugnato il Mapei stadium ancora una volta nel segno di Kvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Per il nigeriano ci sono novità importanti.Â

Che Victor Osimhen possa essere riuscito a catalizzare l’attenzione di mezza Europa, questo non può che essere un aspetto quasi scontato, considerando la stagione che sta vivendo il nigeriano. Il Napoli continua a navigare con velocità costante verso quella meta chiamata Scudetto, e lo fa con i gol del suo numero 9. Victor è senza dubbio il trascinatore di una squadra che aveva bisogno di un uomo in grado di prendere per mano i compagni, spronarli nei momenti di difficoltà . Il nigeriano si è preso carico della squadra in tante occasioni, riuscendo cosi a diventare un punto di riferimento per i compagni cosi come per i tifosi.

Si, perchè ormai la piazza napoletana si è letteralmente innamorata del suo attaccante. Osimhen continua a segnare gol straordinari come quello fatto contro il Sassuolo l’altro giorno. Un tiro da posizione defilata, potente ed infilato proprio in quello spazio tra portiere e primo palo. Consigli che, in realtà , non si è mostrato perfetto nell’occasione. Eppure, Osimhen quel gol l’ha cercato, con una giocata che ha avrà fatto di sicuro drizzare la antenne ai tifosi presenti, non soltanto quelli del Napoli.

Napoli, altri intermediari seguono Osimhen: si aggiungono due squadre

Al Mapei Stadium, di fatto, c’era una folta presenza di tifosi del Napoli pronti a seguire la squadra in trasferta. Poi, ovviamente, i tifosi del Sassuolo ma anche un’ulteriore presenza che non riguarda nessuna delle due squadre. Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, infatti, allo stadio erano presenti anche nuovi intermediari per conto di squadre che vogliono adesso inserirsi nella corsa al giocatore nigeriano.

Chelsea ed Atletico Madrid, si legge, sarebbero le due realtà interessate a mettere le mani su Osimhen. Entrambi i club, come detto, hanno cominciato a far seguire il giocatore. E’ probabile, dunque, che in estate vadano unendosi a quelli che potrebbe diventare una maxi-asta per mettere le mani sul bomber azzurro.