Calciomercato Napoli, l’ultima notizia su Icardi ha spiazzato tutti

La notizia che giunge sul fronte del calciomercato riguarda il Napoli e l’argentino Mauro Icardi: è stato davvero inaspettato.

Attualmente Mauro Icardi è un prolifico attaccante del Galatasaray e in squadra c’è un bel po’ di Italia, che fa sentire meno la mancanza del Belpaese all’argentino. Da poco, infatti, è arrivato in Turchia anche Nicolò Zaniolo, dopo un tormentato addio alla Roma. Ma nello spogliatoio c’è già il belga napoletano, Dries Mertens oltre a Fernando Muslera, Lucas Torreira, Sergio Oliveira.

Negli ultimi tempi però l’ex calciatore dell’Inter a fatica è finito sui giornali per le reti messe a segno. Non perché siano poche, tutt’altro, ma perché è stato circondato dal gossip per il suo matrimonio con la showgirl e imprenditrice nonché agente, Wanda Nara, messo in seria discussione da fantomatici reciproci tradimenti e pause di riflessione conseguite.

Un vero peccato, poiché le vicende personali di Mauro Icardi potrebbero averne compromesso la carriera. Un commento è giunto dall’intermediario Nunzio Marchione, che ben conosce il calciatore fin da quando formava parte delle giovanili del Barcellona ed è poi approdato in Serie A.

Mauro Icardi poteva finire al Napoli: il retroscena dell’agente

L’esperto di settori giovanili sopratutto di talenti sudamericani e spagnoli è stato ospite di ‘Manca solo la firma’ su ‘Calciomercato.com’ e ha ripercorso alcune delle operazioni da lui concluse nella sua carriera da intermediario e agente. Una di queste ha visto in passato l’ex capitano nerazzurro, Mauro Icardi, arrivare in Italia e vestire la maglia blucerchiata. Proprio a tale proposito Nunzio Marchione ha rivelato che Icardi qualche stagione fa fu vicinissimo al Napoli, ma poi l’affare terminò in un nulla di fatto.

Per il futuro si prevede o meglio si anela un ritorno in Italia. Non sarà al Napoli, che predilige calciatore più giovani e in rampa di lancio, ma potrebbe essere il Milan. Si tratterebbe di un clamoroso cambio di sponda, essendo Icardi stato un simbolo recente della storia dell’Inter e apparendo ancora molto legato alla sua avventura professionale. C’è da dire che sulle ragioni di cuore legate alla squadra potrebbero prevalere le ragioni di cuore legate ai progetti di vita e Icardi ha ancora casa a Milano e l’attuale moglie ha diversi progetti di moda anche nella capitale lombarda. Cosa accadrà? È tutto da vedere.