Eintracht-Napoli, De Laurentiis ha deciso: succederà in Champions

Manca pochissimo per Eintracht-Napoli e Aurelio De Laurentiis ha preso una decisione ben precisa proprio per il match di Champions League.

La Serie A procede a ritmi serrati con la sua 23^ giornata, ma il Napoli ha già giocato e vinto contro il Sassuolo nella serata di venerdì. Questo perché già martedì avrà da giocare la gara di Champions League contro l’Eintracht. A questi proposito è arrivata anche una decisione da parte di Aurelio De Laurentiis.

Il presidente del Napoli sta seguendo con grande gioia e immensa soddisfazione ciò che la sua squadra sta mostrando e conquistando in Serie A.

Ma la Champions League non è una competizione che il club intende sottovalutare. Anzi, anche in Europa gli azzurri vogliono ottenere quanto più prestigio possibile. Soprattutto dopo ciò che gli uomini di Luciano Spalletti hanno mostrato nella fase a gironi. De Laurentiis ha perciò deciso cosa farà contro l’Eintracht.

Eintracht-Napoli, il presidente ha deciso: sarà vicino alla squadra in Champions League

Per la Champions League ci sarà una sorpresa per la squadra di Luciano Spalletti. Perché ci sarà anche il presidente al seguito dei partenopei. Ospite ormai quasi d’eccezione, visto che Aurelio De Laurentiis segue il suo Napoli per lo più in silenzio e da lontano. Poche volte nel corso di questa stagione è stato infatti avvistato allo stadio e, tra quelle poche volte, il più è accaduto proprio in Champions League. Motivo questo per cui il numero uno del club azzurro sarà presente fisicamente a Francoforte sugli spalti per Eintracht-Napoli.

A riferirlo è ‘CalcioNapoli24’, secondo cui dalle ultime indiscrezioni non dovrebbero esserci dubbi. Aurelio De Laurentiis ha dimostrato, con fatti e spesso anche con parole, di essere pienamente vicino a questo gruppo che sta regalando a lui e all’intero ambiente delle soddisfazioni enormi. In campionato italiano di massima serie non ha già da tempo in questa stagione rivali. In Champions League, invece, è ancora tutto da scrivere. Ma in ogni caso De Laurentiis ci sarà.