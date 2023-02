Eintracht-Napoli, Spalletti spera possa accadere: cosa filtra su Osimhen

Il Napoli rifiata ma si concentra già sul match di Champions League: ecco cosa farà Luciano Spalletti con Victor Osimhen, uscito non al 100% con il Sassuolo.

Il Napoli, dopo aver vinto con il Sassuolo e aver mantenuto ben salda la distanza sull’Inter al momento seconda con 15 punti di distacco, si prepara per riscendere in campo in Champions League. Ci sarà Victor Osimhen? Le ultime su di lui.

La squadra di Luciano Spalletti, dopo aver rifiatato, è già concentrata al 100% sul match da dover affrontare in Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Un avversario non semplice e uscito vittorioso dall’ultima gara giocata in campionato.

La speranza, per martedì sera in casa dei tedeschi, è quella di avere la squadra al completo, con il fine di poter dimostrare la propria forza e la propria qualità anche in Europa. Ecco allora cosa trapela sulle condizioni di Victor Osimhen.

Eintracht-Napoli, cosa filtra sulle condizioni di Victor Osimhen: le ultime

Il Napoli ha dimostrato di essere squadra e di avere quella compattezza che al momento in Serie A pochi gruppi hanno. Nessuno al livello degli azzurri. I risultati stanno perciò arrivando senza difficoltà e gli uomini di Luciano Spalletti, oltre a non subire, stanno mostrando come ci si debba comportare in campo per essere una vera e propria macchina da gol. Se in Italia e in Serie A il Napoli non ha rivali in questa stagione, tutto è ancora da scrivere in Europa e in Champions League. Martedì sera andrà allora in scena il match di andata degli ottavi contro l’Eintracht.

E proprio a questo proposito sono arrivati aggiornamenti sulle condizioni di Victor Osimhen. Secondo quanto riferito da ‘CalcioNapoli24’, infatti, filtra ottimismo. Nonostante le condizioni non eccellenti con cui l’attaccante ha lasciato il campo contro il Sassuolo, viaggia comunque verso una maglia da titolare in Champions contro l’Eintracht. Con i tifosi che possono tirare un sospiro di sollievo. E con Spalletti che spera in questa possibilità. In ogni caso le sue condizioni saranno valutate fino al momento in cui la squadra sarà chiamata a scendere in campo.