🟥 Napoli, il provvedimento è una mazzata: il Giudice Sportivo lo squalifica

Il provvedimento arriva in seguito a una serie di ammonizioni e prevede, dunque la squalifica del giocatore: Napoli spettatore interessato

Il Napoli viene da una grande vittoria in campionato al Mapei Stadium contro il Sassuolo e l’obiettivo è quello di arrivare il prima possibile alla conquista aritmetica dello scudetto. Non è semplice, perché adesso gli impegni aumenteranno con il ritorno della Champions League. La prossima partita sarà contro l’Eintracht Francoforte in trasferta, il sogno è arrivare per la prima volta nella storia ai quarti di finale della competizione. Poi ci sarà di nuovo il campionato, sabato alle 18:00 al Castellani con l’Empoli.

Un campo da sempre molto ostico per il Napoli, che la scorsa stagione perse in rimonta 3-2, una sconfitta che causò molte polemiche. L’auspicio per Spalletti è che questa volta andrà diversamente. I toscani stanno disputando un bellissimo campionato, frutto di organizzazione, programmazione e sostenibilità , qualità che hanno sempre distinto il club di Corsi. Anche se contro il Napoli dovranno fare a meno di un giocatore molto importante.

Empoli, Akpa Akpro salta il Napoli

E’ in corso il derby tra Fiorentina ed Empoli al Franchi e la squadra allenata da Paolo Zanetti è in vantaggio per 0-1, grazie al gol di Cambiaghi. Nel corso del primo tempo, però, Akpa Akpro è stato ammonito per un pestone e, diffidato, salterà la partita con il Napoli in programma sabato. Con questi tre punti, l’Empoli salirebbe a 30 in classifica al decimo posto, scavalcando il Monza e la Juventus, in attesa della partita con lo Spezia. Il centrocampista ivoriano ha giocato 12 partite in questo campionato, per un totale di 608′. Già diverse volte è stato ammonito in questa stagione e infatti ha saltato la sfida con la Lazio dello scorso 8 gennaio per squalifica.

Il Napoli penserà alla trasferta con l’Empoli soltanto quando tornerà da Francoforte. Nella testa degli azzurri c’è solo la trasferta in Germania, con la squadra di Glasner che è tornata alla vittoria in Bundesliga contro il Werder Brema. Un 2-0 in cui è andato a segno anche Randal Kolo Muani, uno degli attaccanti nella lista di Giuntoli.