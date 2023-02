Eintracht-Napoli, tre giocatori rischiano la squalifica: allenatore nei guai

Lo spettro squalifica agita l’allenatore alla vigilia della gara d’andata degli ottavi di Champions League allo stadio Maradona di Napoli

Il Napoli andrà ancora a caccia di conferme nella gara di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. I calciatori azzurri devono mantenere alta la concentrazione per tutta la durata del doppio match valido per una qualificazione ai quarti di finale. Giancarlo Marocchi, opinionista di ‘Sky Sport’, al centro delle polemiche nei passati giorni, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, ha spiegato le difficoltà di una gara come questa, spalmata su due confronti. Bisognerà evitare cali di concentrazione e sfruttare gli errori che l’avversario commetterà.

L’Eintracht dovrà fare i conti con il pericolo squalifiche. Sono infatti tre i giocatori rossoneri in diffida e dunque a rischio di perdersi il return match del confronto con il Napoli. Spalletti può sfruttare questo elemento a suo vantaggio.

Napoli, Eintracht Francoforte al Maradona con tre diffidati: Hasebe, Jakic e Smolcic a rischio squalifica

Nella gara di ieri pomeriggio contro il Werder Brema (2-0: autorete di Friedl e gol di Kolo Muani), l’Eintracht Francoforte ha ritrovato prontamente la vittoria dopo il ko di una settimana fa contro il Colonia (3-0). Nessuna flessione pertanto per i tedeschi, che prima del match della ventesima giornata di Bundesliga avevano perso per l’ultima volta lo scorso 29 ottobre, ko interno per 2-1 contro il Borussia Dortmund.

Numeri che indicano le difficoltà che incontreranno gli azzurri di Luciano Spalletti nell’affrontare la compagine rossonera, vittoriosa pochi mesi fa nella finale di Europa League del Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia contro i Glasgow Rangers. I tedeschi si affacciano alla partita di martedì sera al Maradona con una spada di Damocle abbastanza palpabile su tre dei suoi uomini.

Tre, infatti, sono i calciatori in diffida in Champions League e pertanto a rischio squalifica in vista della partita di ritorno che si giocherà il 15 marzo a Francoforte. La squadra di Ole Glasner deve fare i conti con lo spettro del cartellino giallo con tre uomini: Makoto Hasebe, Kristijan Jakic e Hrvoje Smolcic. La difesa pertanto è il reparto sotto pressione. In particolare, Smolcic è l’uomo che più degli altri dovrà stare attento dal momento che dovrebbe essere pure l’unico titolare nella gara contro i partenopei.