💣 “A fine stagione…”: occhio Napoli, l’agente ha già deciso per il top

Il Napoli sta per affrontare l’Eintracht in Champions League ma nel frattempo è arrivato anche l’annuncio dell’agente: tutto scritto per il futuro del top.

Il Napoli scenderà domani sera in campo, a Francoforte, contro l’Eintracht e la squadra di Luciano Spalletti si sta preparando per dare il meglio di sé. Nel frattempo è anche arrivato un annuncio importantissimo: le parole dell’agente.

Il Napoli continua a lavorare, con la consapevolezza che ci siano tutte le qualità necessarie per poter scendere in campo contro l’Eintracht e per far bene anche in Champions League.

Tra i titolari, come gli azzurri hanno abituato, tra i pali ci sarà Alex Meret. Proprio di lui, del suo presente ma anche e soprattutto del suo futuro con il club azzurro ha parlato il suo agente Andrea Pastorello.

Napoli, che bomba sul top da parte dell’agente: le ultime sul futuro di Alex Meret

Così ha parlato Andrea Pastorello, agente di Alex Meret, ai microfoni di ‘Tv Play’ in onda su ‘Calciomercato.it’: “Quella di Meret è stata un’estate travagliata, ma tutti abbiamo trovato una soluzione di maggior equilibrio. Meret si è preso la titolarità a Napoli. Abbiamo avuto buon senso e abbiamo saputo aspettare. Alex ha fatto bene sotto mercato e si è meritato la conferma, noi con il club abbiamo ottimi rapporti e abbiamo dato ottimi segnali a prolungare il contratto del portiere”.

“Con il club – ha continuato – abbiamo trovato una corretta intesa. Questa è un’annata incredibile, guardate il lavoro che ha fatto la società campana. Dopo è stata tutta una conseguenza. Oggi Meret sta calcando le orme di tutti i suoi compagni. Stanno facendo un campionato straordinario e la classifica parla chiaro”.

Ma ha poi concluso il discorso sul portiere affermando: “Sì a fine stagione faremo valutazioni, anche se poi dopo c’è sempre la volontà del calciatore in primis. Sta crescendo un Napoli importantissimo. Alex si è sempre trovato bene in questa città, voleva giocare a Napoli ed è stato semplice. Abbiamo trovato un ottimo equilibrio e il club ha la serenità di non avere un calciatore in scadenza. Allo stesso abbiamo dato tempo ad Alex di dimostrare tutto il suo valore all’interno del club. Abbiamo deciso di continuare insieme, non abbiamo prolungato di tantissimi anni e poi ci troveremo con il Napoli, a fine stagione, credo per prolungare ancora il suo contratto”.