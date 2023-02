😍 Napoli, l’annuncio dell’agente è una manna: i tifosi esultano

Il Napoli si concentra sugli impegni da affrontare, primo tra tutti quello in Champions League contro l’Eintracht, ma ragiona anche sul mercato: l’annuncio dell’agente.

Il Napoli si sta preparando per affrontare l’Eintracht a Francoforte ma nel frattempo Cristiano Giuntoli continua a ragionare in ottica calciomercato. Arriva l’annuncio da parte dell’agente del calciatore.

Per Eintracht-Napoli manca sempre meno e la concentrazione per gli azzurri è massima. Anche in Europa l’obiettivo è quello di non commettere errori per arrivare più lontani possibile anche in Champions League.

In ottica calciomercato, nel frattempo, sono arrivate parole importanti proprio da parte dell’agente del giocatore. Ecco cosa è stato perciò riferito sul futuro di Tommaso Baldanzi.

Calciomercato, parla l’agente di Baldanzi: “Il Napoli lo sta seguendo e non è un mistero”

Così ha parlato Andrea Pastorello, agente del giocatore, ai microfoni di ‘Tv Play’ in onda su ‘Calciomercato.it’: “Baldanzi? È normale che sia un calciatore attenzionato dai grandi club. Non mi sembra che ci siano molti 2003 che stanno giocando in Serie A. Torno a ripetere: noi oggi dobbiamo pensare a fare bene di settimana in settimana e definire e concludere la stagione con l’Empoli”.

“Noi dobbiamo rimanere concentrati – ha continuato – su quello che stiamo facendo, successivamente tutto verrà di conseguenza. Il talento c’è ed è normale che i club gli stiano mettendo gli occhi addosso. L’Empoli da sempre forma i talenti e li vende, dunque questo non rappresenterebbe nulla di anormale”.

E poi l’attenzione si è spostata sul club di Aurelio De Laurentiis: “Per andare via c’è bisogno di un club superiore. Il Napoli lo sta seguendo e non è un mistero. Oggi il livello del Napoli è elevatissimo. Da un punto di vista tecnico, il prossimo step del calciatore è trovare una soluzione dove possa giocare. Bisogna capire, questo è un salto molto importante e non parlo solo del Napoli. Non è un mistero che molti club lo attenzionino”.