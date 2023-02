😍 Napoli, la sentenza sugli azzurri è netta: De Laurentiis se la ride

Il Napoli si sta preparando per scendere in campo contro l’Eintracht in Champions League ma nel frattempo è arrivata una sentenza che fa sorridere De Laurentiis.

Il Napoli è volato a Francoforte per affrontare la gara di ottavi di Champions League contro l’Eintracht. La concentrazione è massima. Nel frattempo, poi, proprio in merito ai giocatori più in forma di questa squadra, è arrivata una sentenza che fa sorridere Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli affronterà per gli ottavi di Champions League l’Eintracht Francoforte. È solamente questione di ore e poi gli azzurri scenderanno sul rettangolo verde di gioco e si metteranno in mostra anche in Europa.

La squadra si affiderà alla forza del gruppo e specialmente a coloro che si stanno mettendo più in mostra come Kvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Le parole su di loro fanno sorridere De Laurentiis.

Napoli, le parole di Sabatini fanno sorridere De Laurentiis: Osimhen e Kvaratskhelia sono i protagonisti

Così Sandro Sabatini ha parlato ai microfoni di ‘CalcioMercato.com’: “Il Napoli è attualmente la squadra più forte in Champions League. Più forte, oggi, non significa in automatico che lo resti fino a maggio. Dipende da infortuni e stato di forma. Ma se anziché gli ottavi di finale, si giocasse ora un mini torneo condensato in una settimana, il Napoli sarebbe favorito per la vittoria. Questo Napoli è meglio di Manchester City e Bayern Monaco“.

“Il Psg – ha continuato Sabatini facendo un punto sulla Champions League – si salva con super Mbappé a tutto campo e Messi solo su punizione. E comunque, delle due resterà una sola. Il Benfica viene percepito modesto, in realtà è validissimo: per informazioni, chiedere alla Juventus nei gironi. Ma a gennaio ha venduto troppo e non sembra all’altezza per arrivare sino in fondo”.

E poi è arrivata la sentenza che fa sorridere Aurelio De Laurentiis: “In Premier League il Manchester City insegue l’Arsenal, ha deluso in due delle ultime tre partite (Tottenham e Nottingham Forest). E poi, tenetevi forte: per me Victor Osimhen vale Erling Haaland. Mentre Kvicha Kvaratskhelia determina più di Foden“.