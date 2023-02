❌ Eintracht-Napoli, questa non ci voleva: ufficiale, il tecnico ha deciso

Domani sera il Napoli comincerà il cammino Champions League dalla trasferta tedesca di Francoforte. Spalletti è pronto al match.

Domani sera andrà in scena a Francoforte il match valido per l’andata degli Ottavi di Champions League tra l’Eintracht e il Napoli di Luciano Spalletti. Il cammino degli azzurri in campionato è stato finora quasi perfetta ed ora la società azzurra ha la chance di fare la storia anche in campo europeo.

Il Napoli non ha mai raggiunto i Quarti di finale di Champions ed ora si trova davanti ad una grandissima occasione. Il club azzurro arriverà in queste ore in Germania. Il tecnico del club tedesco Oliver Glasner ha parlato in conferenza stampa pochi minuti fa ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Siamo molto contenti, era uno dei nostri obiettivi raggiungere la fase ad eliminazione diretta e adesso affrontiamo una grande gara. L’obiettivo è andare avanti, sappiamo che il Napoli è molto forte ma anche noi siamo in forma e ci sarà lo stadio pieno. Domani si affrontano due squadre in ottima condizione, vogliamo giocare per vincere”. Poi ha proseguito: “Loro hanno fatto molto bene finora in Champions, hanno quasi declassato squadre come Liverpool, Ajax e Glasgow Rangers. Hanno anche loro dei punti deboli e noi possiamo sfruttarli”.

Eintracht-Napoli, Glasner sulla formazione

Il tecnico ha parlato in conferenza stampa ed ha elogiato cosi gli azzurri: “Ho passato ore ed ore ad analizzarli, anche durante la sosta. Pensiamo a questo match da una vita, loro giocano sempre con la stessa formazione, forse ne ruotano 2 o 3, ma Kvaratskhelia ed Osimhen sono davvero molto forti ma non sono gli unici che dobbiamo limitare”. Poi l’allenatore ha parlato anche dei suoi uomini:

“Rode dal primo minuto? Non giocherà dall’inizio, anche dovesse farcela ad allenarsi nelle prossime ore. Ho tanti calciatori a cui posso pensare e decidere, credo che ho ottime opzioni ed ho l’imbarazzo della scelta. Jakic? E’ un’opportunità, è un calciatore che ha giocato bene sia dall’inizio che a gara in corso, potrei sceglierlo ma vediamo domani”.