😍 “Meglio del City”: Napoli, la sentenza è senza fiato. Tifosi increduli

Le performance del Napoli hanno destato molta curiosità. La squadra di Luciano Spalletti ha perso fino a questo momento tre partite su trenta fra tutte le competizioni (una tuttavia soltanto ai calci di rigore, in Coppa Italia, contro la Cremonese). Naturalmente, il cammino avuto ha consentito agli azzurri di accumulare un buon vantaggio in campionato. Complice l’eliminazione prematura dalla Coppa Italia, il Napoli resta in corsa pure per la Champions League.

I partenopei si giocheranno il pass per i quarti di finale nel doppio confronto contro l’Eintracht Francoforte. Una sfida di 180’ che può consentire a Di Lorenzo e compagni di rendere ulteriormente entusiasmante una stagione che promette molto bene. Peraltro, in queste ore, è arrivato anche un attestato di stima importante per il gruppo azzurro.

Napoli, Costacurta non ha dubbi: “Il Napoli è la migliore d’Europa, più forte di Manchester City e delle altre”

Intervistato da ‘Il Mattino’, Alessandro Costacurta – ex difensore del Milan e ora apprezzato opinionista di ‘Sky Sport’ – ha parlato del Napoli. “Non vorrei che le mie parole passassero per sciocche ma ritengo che per approccio e atteggiamento il Napoli è al momento la più forte in Europa”, ha detto.

Ha poi approfondito il suo giudizio: “La formazione di Spalletti ha un elemento che manca a tutte le altre, la coralità sia in fase difensiva sia in quella offensiva. Questo è il principale capolavoro compiuto da Spalletti. Ad oggi, il Napoli è più forte del Manchester City e delle altre”.

Costacurta ha completato il suo discorso soffermandosi sull’Eintracht Francoforte: “Ha uno degli attaccanti più in forma d’Europa, Kolo Muani. Glasner ha una squadra in grado di causare difficoltà al Napoli. Non dobbiamo pensare che gli azzurri possano travolgere chiunque”. I tedeschi occupano la sesta posizione ma hanno sotto tiro tutte le formazioni che la precedono attualmente in Bundesliga.