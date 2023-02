Napoli, confessioni Osimhen: dalla Juve all’inaspettato ruolo dell’infanzia

L’attaccante del Napoli ha parlato ai canali social del club facendo una rivelazione che ha lasciato di stucco i tifosi partenopei

L’esplosione di Victor Osimhen non è passata inosservata. Il calciatore nigeriano sta facendo parlare tanto di sé per quanto fatto in questi ultimi mesi. Il giocatore di Spalletti segna con una semplicità disarmante e per gli avversari è diventato un vero e proprio incubo.

Le sue capacità hanno acceso su di lui i riflettori della Premier League e non solo. Intanto, alla vigilia del match contro l’Eintracht Francoforte contro cui il Napoli si giocherà il pass per l’accesso tra le prime otto d’Europa, l’attaccante nigeriano ha parlato ai microfoni della società partenopea. Il video è stato pubblicato sui canali social del club di Aurelio De Laurentiis. L’ex Lilla è tornato pure della partita contro la Juventus.

Napoli, Osimhen rispolvera ai tifosi un dolce ricordo: “La vittoria con la Juventus resterà un ricordo indelebile per sempre. Da piccolo ero difensore, mi ispiro a Drogba”

Victor Osimhen ha rilasciato alcune dichiarazioni per i canali social del Napoli. L’attaccante della squadra di Luciano Spalletti ha fatto una rivelazione che ha stupito tutti. Quando ha iniziato a giocare era infatti “un difensore”, ha confessato ridendo. Il numero nove ha poi parlato del calciatore utilizzato come riferimento: “Didier Drogba, guardavo molto come giocava. Lo considero uno dei migliori attaccanti di sempre”, ha detto il nigeriano.

Serie A’s goal machine started out … as a defender? It’s true! 👀 Get to know Napoli’s Victor Osimhen and “Chucky” Lozano. 👋 pic.twitter.com/7I1fZ1jnRT — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 20, 2023

E quando gli è stato chiesto il primo ricordo con la maglia del Napoli ne ha rispolverato uno abbastanza recente ma che certamente resisterà a lungo anche nella memoria di tutti i tifosi azzurri: “La vittoria con la Juventus è stata straordinaria. Una prestazione incredibile. Quel ricordo resterà con noi per sempre”, ha spiegato.

Maradona è chiaramente anche per lui il mito assoluto ad aver indossato la casacca partenopea: “Entrare nel campo in cui ha fatto la storia per me è stato incredibile. Non penso possa esserci una sensazione migliore”.