“Tentato di ripartire”: Napoli, doccia gelata per i tifosi in queste ore

Cosa accadrà al termine della stagione? Chi andrà via da Napoli? L’annuncio in queste ore sta spaventando molti tifosi.

Il Napoli può di sicuro contare su un collettivo di tutto rispetto. Una rosa fatta da giocatori pieni di talento, ragazzi con esperienza ma anche elementi estremamente funzionali al sistema di gioco imposto da Luciano Spalletti. La rosa azzurra è il vero punto forte di una squadra che con il passare delle settimane ha imparato ben presto a mettere in campo diversi tipi di volti: da quello in grado di surclassare l’avversario a quello attendista, fino anche a quello che sa soffrire. Si, perchè il Napoli ha dimostrato in questi mesi di saper anche soffrire, le vittorie sono arrivate anche cosi.

Il collettivo, certo, ma senza dimenticare anche il talento dei singoli. Soprattutto quelli sui quali il Napoli ha deciso di puntare in tempi non sospetti, facendo cosi maturare anche giocatori che oggi molto definirebbero veri e proprio campioni. Ci sono quelli arrivati quest’anno, come Kvaratskhelia o anche Kim e Olivera, ma c’è anche chi all’ombra del Vesuvio ha messo piede diverso tempo fa e che è cresciuto stagione dopo stagione.

Napoli, possibile addio di Osimhen? La rivelazione spaventa i tifosi

Victor Osimhen è senza ombra di dubbio protagonista di una squadra che conta tantissimo sui suoi gol. Il nigeriano, dal canto suo, ha deciso di non deludere le aspettative e mai come in questa stagione si sta dimostrato un finalizzatole spietato ed incisivo sotto porta. Il nigeriano, di fatto, sta guidando il Napoli verso quel traguardo che rappresenta un sogno per tutti i tifosi azzurri. Ma cosa farà al termine di questa stagione?

Raffaele Poli, direttore del CIES, istituto di statistiche applicate al calcio, ha parlato ai microfoni de ‘Il Mattino’ soffermandosi proprio sul futuro di Osimhen e quello che potrebbe accadere una volta terminata questa stagione. “Osimhen ha il contratto in scadenza nel 2025, potrebbe essere tentato a partire e il Napoli incasserebbe una cifra molto alta”, le sue parole. “Stesso discorso vale per Kvaratskhelia anche se il georgiano è appena arrivato e ha un contratto fino al 2027, quindi sarà forse un po’ meno difficile trattenerlo”, ha ancora ammesso Poli. Insomma, un messaggio che ha fatto scattare l’allarme tra i tifosi del Napoli.