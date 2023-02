Osimhen-Kvara, il Napoli se li gode: arriva la doccia gelata per l’Eintracht

Il Napoli si gode il tandem formato da Osimhen e Kvaratskhelia. Un duo in grado di spaventare qualsiasi squadra europea.

Il Napoli gongola, dopo la vittoria ai danni del Sassuolo. Ma il successo di venerdì, ormai, è andato in archivio. Sì, perché adesso la concentrazione del club è rivolta alla fondamentale sfida di martedì valevole per gli ottavi di finale di Champions League. L’Eintracht Francoforte, dati alla mano, rappresenta un avversario ostico tuttavia gli azzurri sono consapevoli del fatto che le possibilità di centrare la qualificazione ai quarti sono decisamente alte.

Nella loro storia, mai i partenopei si sono spinti così oltre nel torneo. Quest’anno, invece, il passaggio del turno appare davvero alla portata della squadra di Luciano Spalletti diventata competitiva ai livelli più alti grazie alla campagna acquisti condotta nella scorsa estate dalla dirigenza. La scelta di mandare via i 4 senatori e prendere elementi nuovi, affamati di gloria, ha infatti garantito nuova linfa al gruppo aumentandone la qualità complessiva.

Tutti gli acquisti hanno fornito un contributo importante ma a prendersi i riflettori è stato soprattutto Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, preso per 10 milioni dalla Dinamo Batumi, è arrivato in città da perfetto sconosciuto agli occhi del grande pubblico tuttavia non si è fatto intimidire dalla pressione. Anzi, ha raccolto nel migliore il testimone lasciato da Lorenzo Insigne e formato una coppia devastante con Victor Osimhen. Un tandem tutto qualità e quantità, capace di scardinare qualsiasi avversaria.

Napoli, Kvaratskhelia e Osimhen coppia dei sogni

L’ala sinistra ed il nigeriano, come analizzato dal ‘Corriere dello Sport’, fin qui hanno collezionato numeri da sogno. Il primo, ad esempio, è a 19 tra gol e assist mentre l’ex Lille è a quota 21 per un totale complessivo di 40. Numeri eccellenti, inferiori soltanto a quelli totalizzati dal duo del Manchester City Erling Haaland-Kevin De Bruyne (46) e del PSG Neymar-Messi (45). Alle spalle di Kvaratskhelia e Osimhen, invece, ci sono Wissam Ben-Yedder e Breem Embolo del Monaco (32) e Daichi Kamada-Randal Kolo Muani dell’Eintracht.

Due giocatori, quest’ultimi, che il Napoli ha cominciato già a studiare in vista della trasferta in terra teutonica. I tedeschi, nell’ultimo turno di campionato, hanno vinto contro il Werder Brema rilanciandosi in classifica ma il Napoli è tranquillo. Spalletti ha nel mirino i quarti di finale e nell’occasione metterà in campo la migliore formazione possibile. Kvara e Osimhen sono pronti a vivere un’altra serata di gala.