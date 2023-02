😱 Eintracht-Napoli, la decisione spiazza tutti: accadrà martedì

Martedi sera il Napoli di Luciano Spalletti giocherà in Germania ed affronterà in un match molto interessante l’Eintracht Francoforte.Â

Il Napoli di Luciano Spalletti affronterà martedi sera l’Eintracht Francoforte di Glasner, nel match valido per l’andata degli Ottavi di Champions League. Una sfida dal sapore storico e gli azzurri hanno l’opportunità di entrare ancora di più nella storia, nel corso di questa stagione. Se da un lato il terzo titolo nazionale sembra sempre più vicino l’Europa rappresenta un’intrigante pista. La capolista ha offerto fino ad ora un gioco entusiasmante.

Tra i tifosi e anche tra gli addetti ai lavori c’è sempre maggiore consapevolezza che questo Napoli può far bene non solo in Italia, ma anche sul panorama europeo. I numeri di Kvaratskhelia ed Osimhen in primis, ma nel complesso di tutta la squadra sono evidenti agli occhi di tutti e Spalletti può solo gongolare per quello che sta accadendo.

Il Napoli è la quarta squadra favorita alla vittoria finale della Champions. Gli azzurri sono dietro solo a colossi come Bayern Monaco, PSG ed i campioni d’Europa del Real Madrid. Spalletti lavora però passo dopo passo e il prossimo obiettivo è il match di andata della competizione europea. Va ricordato inoltre che gli azzurri potrebbero arrivare ai Quarti di finale della Champions per la loro prima volta nella storia.

Eintracht-Napoli, mossa a sorpresa tra i padroni di casa

L’Eintracht Francoforte di Glasner resta comunque un’avversaria piuttosto ostica, i campioni in carica dell’ultima Europa League. La formazione di Glasner è una squadra dallo spiccato tasso tecnico, soprattutto sul piano offensivo. Il match per gli azzurri non sarà semplice, ma intanto è stata annunciata una novità riguardo il match di martedi sera, una notizia che se confermata, avrebbe i connotati del clamoroso.

I tifosi della Curva dell’Eintracht Francoforte avrebbero confermato, secondo quanto riporta la Bild, che non ci sarà nessuna scenografia per il match di andata contro il Napoli. Al momento non è stata data una motivazione, ma questa scelta, visto l’importanza del match, appare abbastanza sorprendente in Germania.