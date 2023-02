“Siamo pronti”: Eintracht-Napoli, l’annuncio ufficiale preoccupa Spalletti

Per il match del Napoli contro l’Eintracht di Francoforte è arrivato un annuncio che sta facendo preoccupare Luciano Spalletti.

Il Napoli di Luciano Spalletti non ha la minima intenzione di fermarsi, anzi. Gli azzurri, infatti, hanno battuto anche il Sassuolo di Alessio Dionisi con il risultato di 0-2. Gli uomini decisivi per il successo del Mapei Stadium sono stati Kvaratskhelia e Victor Osimhen, i quali stanno continuando a fare sognare i tifosi azzurri.

Tuttavia, dopo il match vinto di venerdì contro il Sassuolo, per il Napoli di Luciano Spalletti non c’è tempo di rilassarsi. Per gli azzurri, infatti, è già tempo di antivigilia, visto che martedì scenderà in campo per sfidare l’Eintracht di Francoforte nell’andata dell’ottavo di finale di Champions League.

Il team campano, almeno sulla carta è il favorito per il passaggio del turno, ma dovrà stare comunque attento alle potenzialità dell’Eintracht di Francoforte. Il club guidato da Oliver Glasner, oltre ad essere il detentore dell’Europa League, è sesto in Bundesliga a sei punti dal trio di vetta formato da: Bayern Monaco, Union Berlino e Borussia Dortmund.

Eintracht Francoforte-Napoli, l’annuncio di Buta sul team di Luciano Spalletti: “Siamo pronti, anche noi siamo forti”

Proprio per la gara contro l’Eintracht di Francoforte bisogna registrare un annuncio molto importante per Luciano Spalletti. Aurelio Buta, difensore del gruppo guidato da Glasner, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club tedesco: “Il Napoli è una squadra forte che sta disputando un’ottima annata. Dobbiamo cercare di prepararci nel modo migliore per questa partita. Siamo pronti, anche noi siamo forti”.

Tuttavia, anche lo stesso Luciano Spalletti aveva ribadito a ‘DAZN’ la forza dell’Eintracht di Francoforte: “Sono fortissimi, perché ha dei giocatori velocissimi. Riescono a ripiegare bene con il 4-5-1 e riparte negli spazi. Loro sono più abituati di noi a giocare nel dentro o fuori, visto che l’anno scorso hanno vinto l’Europa League. Sono un team formato da gente tecnica”.