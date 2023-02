😱 Calciomercato Napoli, scelto il sostituto di Osimhen? Arriva la sentenza

Osimhen ci sarà sicuramente per il match di Champions del Napoli, ma su di lui bisogna registrare un’importante sentenza di calciomercato.

Il Napoli di Luciano Spalletti, dopo aver battuto una settimana fa la Cremonese di Davide Ballardini, ha sconfitto venerdì sera anche il Sassuolo di Alessio Dionisi. Le reti della partita del Mapei Stadium sono state realizzate dalla coppia che sta facendo sognare tutti i tifosi partenopei: Kvaratskhelia ed Osimhen.

Il primo gol campano, infatti, contro il Sassuolo è stato realizzato dal georgiano, il quale ha scartato tre calciatori prima di battere Consigli con il destro. Mentre il secondo è stato siglato da Victor Osimhen, che ha battuto l’estremo difensore neroverde con una potentissima conclusione, sempre di destro.

Proprio il nigeriano, esattamente nei minuti finali della sfida contro il Sassuolo, ha fatto temere il peggio ai tifosi azzurri. Osimhen, infatti, si è toccato il muscolo della gamba destra prima di essere sostituito da Giovanni Simeone. Ma, fortunatamente, per l’ex Lille non è stato nulla di grave, visto che quest’oggi si è allenato con il resto del gruppo.

Calciomercato Napoli, la sentanze di Behrami sul possibile sostituto di Victor Osimhen: “Prenderei Kolo Muani dell’Eintracht di Francoforte”

Tuttavia, Osimhen sta facendo preoccupare i tifosi del Napoli anche dal punto di vista del calciomercato. Tante squadre europee, soprattutto quelle di Premier League, si stanno già muovendo per prendere il nigeriano la prossima estate. Tantoché già stanno circolando alcuni nomi di giocatori che potrebbero sostituirlo. Tra questi bisogna inserire sicuramente Kolo Muani. Proprio sul francese bisogna registrare un’importante ‘sentenza’.

Valon Behrami, ex giocatore della squadra azzurra, ha infatti parlato così ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’: “Se il Napoli dovesse cedere Victor Osimhen, punterei su Kolo Muani. Questo calciatore ha qualità simili a quelle nigeriano. Perciò, gli azzurri dovranno stare attenti a non concedergli tanta profondità Gara di martedì? L’Eintracht è un team con la classica mentalità tedesca. Cerca molto il gioco diretto per trovare il reparto offensivo”.