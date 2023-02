“Fallimento”: Napoli, la rivelazione di Anguissa che spiazza tutti

Il Napoli si appresta a giocare contro l’Eintracht di Francoforte, ma una rivelazione di Anguissa ha spiazzato tutti.

Dopo aver battuto venerdì scorso il Sassuolo di Alessio Dionisi con le reti realizzate da Kvaratskhelia e Victor Osimhen, il Napoli si appresta a sfidare l’Eintracht di Francoforte nell’andata dell’ottavo di finale di Champions League.

Martedì sera contro i tedeschi, fortunatamente sia per Luciano Spalletti che per i tifosi azzurri, ci sarà anche Victor Osimhen. Il nigeriano, dopo qualche problema fisico riscontrato nei minuti finali della gara di venerdì contro il Sassuolo, questa mattina si è infatti allenato con il resto del gruppo. L’ex Lille, quindi, guiderà sicuramente l’attacco partenopeo contro l’Eintracht di Francoforte, che sarà formato anche da Kvaratskhelia e Lozano.

Il messicano, infatti, prenderà il posto di Matteo Politano (il quale è l’unico diffidato tra gli azzurri) nel tridente partenopeo. Spalletti, molto probabilmente, farà altri due cambi rispetto alla partita del Mapei Stadium di venerdì contro il Sassuolo: Mario Rui per Mathias Olivera e Piotr Zielinski per Eljif Elmas. Tra gli assoluti titolari dei partenopei, quindi, ci sarà sicuramente Frank Anguissa. Proprio il camerunense è stato protagonista di alcune dichiarazioni che hanno spiazzato i tifosi azzurri.

Napoli, la rivelazione di Frank Anguissa spiazza tutti: “Scudetto? Sarebbe un fallimento non vincerlo”

Anguissa, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni ufficiali di ‘BeInSports’, ha infatti parlato così della possibilità di vincere lo Scudetto: “Sarebbe un fallimento non vincerlo. Mi rifiuto persino di poter pensare ad un’ipotesi del genere. Per questo motivo dobbiamo continuare così, dando tutto fino alla fine. Faremo di tutto per vincerlo”:

Il centrocampista ha poi continuato il suo intervento: “Eintracht di Francoforte? Non guardo molto gli avversari. Ho visto alcune gare, sono una grande team che gioca molto bene. Loro mettono sempre tanta intensità. Non mi sorprende di vederli in Champions League. Cosa posso dire sul nostro gruppo? Nessuno vuole prendere il comando. In questo Napoli non c’è nessuno che si monta la testa. Siamo tutti concentrati, anche per la Champions”.