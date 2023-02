Eintracht-Napoli, è ufficiale: l’UEFA intristisce gli azzurri

Arriva l’ufficialità della UEFA a due giorni dalla sfida tra Eintracht Francoforte e Napoli, che intristisce i partenopei

La sfida tra Eintracht Francoforte e Napoli è molto attesa in entrambe le città. Ci sarà un bellissimo confronto tra due tifoserie che riempiono sempre i rispettivi stadi e sono molto numerose in trasferta. Memorabili i 35 mila tifosi tedeschi al Camp Nou col Barcellona, in occasione di una vittoria che diede il via alla conquista dell’Europa League. Sulla carta non ci sarebbe partita in favore dei partenopei, ma Oliver Glasner dalla sua parte ha parecchi elementi di qualità che, se presi sotto gamba, possono mettere in difficoltà il Napoli.

Su tutti c’è Mario Gotze, che si è fisicamente ripreso ed è diventato il cervello dell’Eintracht. Il centravanti è Kolo Muani, migliora di partita in partita e viene da un bel Mondiale con la Francia. E Lindstrom, segna poco, ma crea dei pericoli costanti partendo sulla fascia. Nell’Eintracht c’è anche Ndicka, seguito dal Napoli, che si libererà a parametro zero. Intanto, l’UEFA ha ufficializzato l’arbitro del match che non evoca buoni ricordi nella mente dei tifosi azzurri.

Eintracht-Napoli, l’arbitro sarà Artur Dias

L’UEFA ha ufficializzato la sestina arbitrale per la partita tra Eintracht e Napoli di martedì. Calcio d’inizio previsto alle ore 21:00 al Deutsche Bank Park. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro portoghese Artur Dias, coadiuvato dagli assistenti Paulo Soares e Pedro Ribeiro. Il quarto uomo sarà Fabio Verissimo. Al VAR ci sarà Tiago Martins e Joao Pinheiro. Quest’ultimo, ha diretto l’incontro tra Juventus e Nantes negando un rigore abbastanza netto ai bianconeri nel finale, pur riguardandolo al VAR, per un presunto fallo di Bremer precedente al tocco di mano di Centonze.

Artur Dias ha già diretto una partita europea del Napoli. Precisamente nella stagione 2017/18, quando ai sedicesimi di finale di Europa League, il Lipsia s’impose 1-3 in quello che allora si chiamava stadio San Paolo. Una sconfitta che provocò molte fastidio, vista la scelta di Sarri di tenere in panchina i migliori per puntare al campionato. Era l’anno dello scudetto perso con 91 punti.