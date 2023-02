Napoli terzo in una classifica ‘speciale’: tifosi infuriati

In una classifica redatta da SKY Sport, il Napoli è terzo dietro Roma e Juventus e i tifosi partenopei manifestano la loro rabbia

La vittoria al Mapei Stadium contro il Sassuolo ha permesso al Napoli di aggiungere un altro tassello verso la conquista dello scudetto. Resta invariato il +15 dopo il 3-1 casalingo dell’Inter con l’Udinese, quando alla fine del campionato mancano soltanto quindici giornate. Prima della prossima giornata, dove i partenopei affronteranno l’Empoli in trasferta, ci sarà la Champions League. L’Eintracht Francoforte è un avversario molto insidioso, che potrebbe mettere in difficoltà la squadra di Luciano Spalletti.

Inevitabile pensare di andare per la prima volta nella storia ai quarti di finale di Champions. Un sogno, con l’obiettivo principale che resta la conquista dello scudetto dopo trentatré anni. Il Napoli è primo in modo indiscusso, ma la redazione di Sky Sport ha stilato una classifica particolare dove è soltanto al terzo posto. Questo ha fatto scatenare le polemiche sui social da parte dei tifosi azzurri, perché riguarda la classifica dei punti per ogni gol 2022/23.

Napoli secondo alle spalle di Roma e Juventus

Nella speciale classifica di Sky Sport, ovvero quella dei punti per ogni gol nella Serie A 2022/23, la Roma è al primo posto con 1,41. Segue la Juventus a 1,29 e il Napoli terzo con 1,10. Milan e Inter a pari merito con 1,07, poi Lazio a 1,05 e Atalanta a 1. Che sui social scoppi l’ilarità, ma anche la rabbia dei tifosi delle squadre che occupano i primi posti della classifica ufficiale, è per certi versi normale. Perché, al netto del prossimo ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, la Juve è undicesima a 29 punti, mentre la Roma galleggia tra il quarto e il quinto posto a 41 punti.

Sarà molto interessante capire quale sarà l’esito del ricorso della Juventus, e altre quello dei due processi riguardo la manovra stipendi e quello delle plusvalenze bis. Per rendere la classifica più ‘reale’ e capire effettivamente chi si qualificherà alle coppe europee: in caso di sanzioni serie per le squadre coinvolte, potrebbero anche esserci delle sorprese.