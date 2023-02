Eintracht-Napoli, che sorpresa di Spalletti: tre esclusioni eccellenti

Il tecnico del Napoli è intenzionato ad operare tre cambi nella sfida di martedì sera al Maradona contro l’Eintracht Francoforte

Il Napoli ha in mente soltanto il match di martedì sera contro l’Eintracht Francoforte, una sfida che la squadra di Luciano Spalletti non vuole sbagliare. L’obiettivo dei calciatori azzurri è di regalare un’altra notte magica ai tifosi partenopei, come ne hanno già fatte vivere tante fino a questo momento in stagione.

Nella gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, il tecnico di Certaldo sta già pensando di apportare qualche modifica nel suo undici rispetto alla versione del Napoli vista all’opera venerdì sera al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Una versione che non ha sicuramente sfigurato. Anzi, è stata la dimostrazione della prova di forza del gruppo azzurro. Intanto, il ‘Corriere dello Sport’ di questa mattina ha già lanciato le prime indiscrezioni sul possibile undici di partenza scelto dall’allenatore toscano.

Napoli-Eintracht Francoforte, Spalletti ha già scelto l’undici con cui affrontare i tedeschi, tre novità rispetto alla sfida con il Sassuolo

Per il tecnico toscano diventa molto importante in questa fase gestire le energie e distribuire il peso del calendario sulle gambe di tutti per distribuire i minuti e mantenere il gruppo ‘acceso’ e ‘pronto all’uso’. Come riferisce il ‘Corriere dello Sport’ in edicola questa mattina, dovrebbero essere tre le novità presentate da Luciano Spalletti martedì sera.

Nella gara del Maradona contro l’Eintracht Francoforte, l’allenatore di Certaldo sembra intenzionato a cambiare una pedina per reparto, muovendo qualcosa ma senza stravolgere la squadra, che in questa maniera potrebbe anche perdere i suoi collaudati equilibri e meccanismi.

In difesa, dovrebbe rivedersi Mario Rui. Il terzino sinistro portoghese dovrebbe tornare dal primo minuto al posto dell’ex Getafe Mathias Olivera. Un cambio pure nella zona di centrocampo. L’intenzione, infatti, è quella di rilanciare dal primo minuto Piotr Zielinski dopo aver concesso la possibilità ad Elmas di scendere in campo dal primo minuto contro il Sassuolo.

Il terzo cambio, poi, è rappresentato dal ritorno di Hirving Lozano. Il calciatore messicano ex Psv, così come Zielinski, ha giocato soltanto un piccolo spezzone della gara di venerdì sera. Spalletti in quel caso ha schierato dal primo minuto Matteo Politano, ora destinato a tornare in panchina.