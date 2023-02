🚨 Tegola durante Sassuolo-Napoli: il top resterà fuori

Al Mapei Stadium sta andando in scena il match valido per la 23 giornata tra il Sassuolo di Dionisi e il Napoli di Luciano Spalletti.

Nel match valido per la ventitreesima giornata di Serie A si stanno affrontando Sassuolo e Napoli. La squadra di Luciano Spalletti sta regalando spettacolo, continua a volare in campionato e vede la vittoria del terzo storico titolo davvero ad un passo. Gli azzurri, con una vittoria questa sera, volerebbero momentaneamente a +18 sull’Inter e gli auspici dopo il primo tempo portano tutti in questa direzione.

I primi 45 minuti del match del Mapei Stadium sono l’ennesima dimostrazione di forza del club partenopeo, dominatore assoluto del campionato. Gli azzurri sono passati in vantaggio grazie ad una rete straordinaria di Kvicha Kvaratskhelia, a segno dopo una serpentina iniziata quasi a metà campo. Il georgiano è andato a segno con la decima rete stagionale, numeri straordinari di un talento giovanissimo e che sta scrivendo la storia del club campano.

Gli azzurri hanno prima sfiorato il raddoppio con Osimhen, sfortunato a colpire il palo e poi sempre il nigeriano ha firmato il raddoppio freddando uno ‘sconsiderato’ Consigli con una rete pazzesca. Per l’attaccante è la settima partita consecutiva a segno, record assoluto nella storia del Napoli. Superato il grande rivale ed ex Gonzalo Higuain.Â

Sassuolo-Napoli, squalifica per Laurientiè

Giornata nera per il Sassuolo di Dionisi. Il club neroverde ha provato a impensierire la capolista ma è stato prima sfortunato con il palo di Laurientiè e poi fermato dal Var. L’esterno, il migliore dei suoi, ha firmato la rete del momentaneo 1-2 ma l’arbitro ha annullato tutto per fuorigioco di Defrel, intervenuto nell’azione. Una doppia beffa per Laurientiè, avvenuta dopo il gol.

Il calciatore è stato ammonito per un fallo successivo nel corso dell’azione ed è una pessima notizia per Dionisi. Laurientiè era diffidato e a causa di questo giallo verrà squalificato e salterà il prossimo match di campionato contro il Lecce. Tegola per Dionisi che, oltre alla sconfitta, perde anche il suo big in attacco.