Osimhen, ufficiale: c’è la notizia che i tifosi aspettavano

Victor Osimhen, grazie al gol siglato questa sera contro il Sassuolo, ha battuto un record che ha fatto gioire tutti i tifosi del Napoli.

Da pochi minuti è terminato il primo tempo tra il Sassuolo di Alessio Dionisi ed il Napoli con il risultato di 0-2 a favore degli uomini di Luciano Spalletti. La gara del Mapei Stadium, almeno fino a questo momento, è stata davvero vibrante. Le due squadre, di fatto, si sono affrontate a viso aperto sin dal primo minuto.

Gli azzurri, nonostante la gara di martedì di Champions League contro l’Eintracht di Francoforte, hanno subito iniziato al meglio la gara, considerando che hanno schiacciato il Sassuolo subito nella trequarti. Il gol del Napoli, infatti, è arrivato al 12’ del primo tempo, dove Kvaratskhelia ha scartato tre giocatori di Alessio Dionisi prima di battere Andrea Consigli.

Il Sassuolo si è fatto trovare subito pronto, visto il palo colpito da Laurienté un minuto dopo dal gol del georgiano. Ma il Napoli di Luciano Spalletti sta attraversando un momento fantastico di condizione, visto che segna la rete del raddoppio con Victor Osimhen, che pochi istanti prima aveva colpito un palo.

Napoli, la notizia adesso è ufficiale: Osimhen è il primo giocatore azzurro a segnare in settere gare consecutive nel campionato italiano

Proprio grazie a questa rete, come riportato da ‘OptaPaolo, il centravanti nigeriano è il primo calciatore del Napoli a riuscire a segnare in sette gare consecutive in Serie A da quando è iniziata l’era dei tre punti (ovvero dal 1994/95).

Questo record è l’ennesima dimostrazione della super stagione che sta disputando Victor Osimhen. In questa speciale graduatoria, l’attaccante di Luciano Spalletti è riuscito a superare un calciatore come Gonzalo Higuain.

Dopo questo gol, l’ex Lille ha sfiorato almeno in un paio di occasioni il suo secondo gol personale. A fine primo tempo, invece, è stata annullata una rete a Laurienté per il fuorigioco di Defrel.