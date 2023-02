🔴 Napoli, Osimhen fa tremare i fantallenatori: l’ultim’ora è una mazzata

Novità importanti su Victor Osimhen. Ecco cosa potrebbe accadere stasera alla punta del Napoli di Luciano Spalletti.

Il Napoli è atteso questa sera dalla trasferta di Sassuolo. Un match non certo facile, in uno stadio che sarà off-limits per i tifosi azzurri. Gli uomini di Luciano Spalletti vogliono continuare la loro corsa in testa alla classifica, approfittando anche del fatto che il vantaggio dopo la vittoria contro la Cremonese e il concomitante pareggio dell’Inter contro la Sampdoria, si è fatto ancora più consistente.

C’è però anche una Champions League che incombe. Gli azzurri sono chiamati al doppio match contro l’Eintracht Francoforte. I campioni in carica dell’Europa League sono anche quest’anno nella parte alta della classifica di Bundesliga e rappresentano un importante avversario da non sottovalutare. Anche per questo motivo Luciano Spalletti dovrà fare i conti con il turnover e con alcune decisioni di formazione contro il Sassuolo al fine di mettere in campo una squadra competitiva sia per il campionato che per le coppe europee.

Secondo quanto riporta Sky Sport, nel consueto giro di probabili formazioni, potrebbero esserci diverse novità soprattutto a centrocampo. I colleghi dell’emittente satellitare non escludono però a priori una clamorosa scelta. Sebbene rinunciare ad Osimhen è una scelta quasi impossibile, c’è un Simeone che scalpita. Difficile, ma non è escluso che il tecnico Luciano Spalletti possa decidere di prendere la clamorosa decisione e preservare l’attaccante nigeriano in vista della Champions League. Una mossa che spiazzerebbe e non poco sia i tifosi napoletani, sia anche tutti i fantaallenatori che hanno Osimhen come loro attaccante principale al fantacalcio.

Sassuolo-Napoli, le probabili formazioni: Osimhen fuori?

Vedremo se Spalletti deciderà di rischiare e tenere il nigeriano fuori facendo spazio ad un Simeone che, quando chiamato in causa, ha comunque sempre fatto bene. Per il resto le scelte che potrebbe fare il tecnico degli azzurri riguardano principalmente il centrocampo e la fascia destra. Portiere e difesa dovrebbero essere confermate in blocco con Meret tra i pali e il quartetto titolare Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui a proteggerlo.

Centrocampo che invece al fianco degli insostituibili Lobotka e Anguissa potrebbe vedere Elmas partire dal primo minuto in luogo di Zelinski. Davanti invece confermatissimo Kvaratskhelia, quasi confermato, al netto dei discorsi precedenti, Osimhen, ci sarebbe Politano preferito a Lozano.