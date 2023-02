🎉 De Laurentiis, che sorpresa ai tifosi del Napoli: tutti i dettagli

Il presidente Aurelio De Laurentiis è al lavoro per non farsi trovare impreparato. Ecco cosa potrebbe accadere per i tifosi del Napoli.

Gli azzurri questa sera sono impegnati contro il Sassuolo. Dopo la vittoria contro la Cremonese e il concomitante pareggio dell’Inter, inseguitrice più prossima, contro la Sampdoria, il vantaggio del Napoli sulla seconda in classifica è aumentato. Occhio però a sottovalutare il Sassuolo, squadra che in questi ultimi mesi ha portato già a casa punti contro squadre come Milan e Atalanta.

In città però si inizia a respirare il clima Scudetto e naturalmente l’amministrazione comunale non viole farsi trovare impreparata. Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi sarebbe, secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, già in contatto con il presidente Aurelio De Laurentiis. Il Comune, in maniera lungimirante, assieme alla SSC Napoli si sta preparando per tempo all’evenienza di un possibile Terzo Scudetto. Un evento che, vista la sua portata storica, richiederà la massima pianificazione e la massima risposta da parte delle istituzioni cittadine.

Secondo il quotidiano il Sindaco Gaetano Manfredi e il presidente Aurelio De Laurentiis si stanno sentendo spesso negli ultimi giorni. Comune e società avrebbero in mente un maxischermo in Piazza Plebiscito dove poter permettere ai tifosi di seguire la diretta. Inoltre al Comune stanno pensando ad un piano traffico ad hoc per quella giornata, per permettere poi la grande festa in città.

Napoli, rapporti sempre più stretti tra ADL-Comune: per il presidente pronta anche la cittadinanza onoraria

Sul tavolo tra Comune e SSC Napoli non ci sarebbe però solo il maxi schermo e il piano traffico. Stando a quanto dice il Corriere del Mezzogiorno, sarebbe in ballo anche un’impotesi riguardante la persona di Aurelio De Laurentiis. In caso di vittoria dello Scudetto infatti il Comune di Napoli potrebbe, qualora il presidente la richiedesse, concedere la cittadinanza onoraria al numero uno del club azzurro.

Un riconoscimento importante per il patron azzurro, che certificherebbe ancora di più l’impresa compiuta da questa società e i rapporti stetti che si stanno costruendo con il Comune di Napoli sul fronte sportivo e, perché no, anche di immagine per la città di Napoli.