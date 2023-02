😳 Occhio Napoli, il segreto viene svelato: “È nato tutto da…”

La dichiarazione lascia poco spazio ai dubbi. Il segreto in casa Napoli è svelato, ecco da dove nasce il tutto.

Per il Napoli è tempo di rituffarsi in Champions League. Dopo la brillante vittoria contro il Sassuolo gli azzurri continuano a consolidare il loro vantaggio in testa alla classifica. Ma adesso è anche tempo di tornare a calcare il palcoscenico europeo, dove gli uomini di Spalletti affronteranno l’Eintracht Francoforte.

Come al solito giornata di conferenza stampa questa della vigilia, con l’onore della parola che è toccato al capitano Giovanni Di Lorenzo, il quale ha approfittato dell’occasione per svelare un segreto degli azzurri. Il cerchio stretto attorno al capitano prima del fischio di inizio ha un motivo preciso: “E’ nato tutto dal fatto che mi sento di dire qualcosa prima della partita. Non ricordo di preciso quando è stata la prima partita in cui abbiamo fatto quell’abbraccio.”

Il discorso naturalmente tocca anche il match di domani: “Non ho timori né preoccupazioni per la partita di domani in Champions League. Il nostro percorso in campionato è stato fantastico finora, ma questa è una competizione diversa e dobbiamo dare il massimo. Sappiamo che questa è una partita importante non solo per noi, ma anche per i nostri tifosi. Non siamo mai arrivati ai quarti di finale in Champions e vogliamo dimostrare di avere il potenziale per farcela.”

Di Lorenzo: “In un gara come questa non bisogna parlare di favorite”

Qualcuno ha parlato di sorteggio abbordabile per il Napoli. Di Lorenzo però mette subito le cose in chiaro. Guai a sottovalutare l’Eintracht: “Non penso ci sia una vera e propria favorita, visto che agli ottavi di Champions arrivano le più forti. Dobbiamo affrontare una squadra forte, che sta facendo un buon campionato, questo è sotto gli occhi di tutti. Hanno un livello molto alto di ritmo e di intensità, ma noi ci siamo preparati al meglio senza pensare ai discorsi di favorito o non favorito. Tutto dipende da tutto quello che mettiamo in campo.”

“Noi come squadra abbiamo sempre l’obiettivo di mettere in campo tutte le nostre potenzialità in ogni partita.” ha poi concluso Di Lorenzo. “Abbiamo diversi giocatori di grande qualità in ogni reparto, il che ci permette di fare un certo tipo di gioco.”