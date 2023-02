Eintracht-Napoli, ora è ufficiale: nessuno se l’aspettava, arriva l’annuncio

L’annuncio ufficiale è arrivato proprio in questi minuti, riguarda la sfida di domani che vedrà di fronte l’Eintracht Francoforte ed il Napoli.

Dopo aver fatto vedere ottime cose in campionato, legittimando un primo posto che ad oggi sembra davvero non avere rivali, il Napoli si prepara a scendere in campo anche in Champions League. Gli ottavi di finale conquistati dagli azzurri sono senza dubbio un passaggio importante che Spalletti per nessuna ragione al mondo vuole snobbare. E’ stato chiaro anche il presidente Aurelio De Laurentiis, un obiettivo degli azzurri è quello di arrivare quanto più avanti possibile anche nella competizione europea.

Il Napoli, manco a dirlo, ha i mezzi per farlo. La squadra azzurra durante la fase a gironi ha messo alle strette una squadra di livello alto come il Liverpool, un’altra di tutto rispetto come l’Ajax e senza dimenticare anche la doppia sfida contro i Rangers. Il Napoli ha ampiamente dimostrato di poter dire la sua anche in Europa, e l’Eintracht che vediamo oggi in Bundesliga sembra un’avversario ampiamente alla portata degli azzurri. Guai a sottovalutare l’avversario, ci mancherebbe, e proprio questo sarà un aspetto sul quale Spalletti dovrà lavorare molto in queste poche ore che mancano al fischio d’inizio.

Eintracht-Napoli, annuncio ufficiale: ecco i convocati

Molto passerà, ovviamente, anche da quelle che saranno le scelte dei due allenatori. Spalletti arriva a Francoforte con una squadra che in campionato ha ormai trovato una quadra tattica ben chiara, e sembra difficile che l’allenatore possa stravolgere gli schemi in questo senso. Da capire a chi Spalletti vorrà dare spazio, e su questo ci sono diversi ballottaggi che andranno sciolti nelle prossime ore.

Dall’altra parte, l’Eintracht che arriva da una vittoria che dà fiducia a tutto l’ambiente come quella contro il Werder Brema. E’ arrivato in queste ore l’annuncio ufficiale riguardo i convocati di mister Glasner, con tre novità: ci sono tra i convocati anche Max, Buta e Traore. Di seguito la lista completa per la squadra tedesca:

PORTIERI: Trapp, Ramaj.

DIFENSORI: Ndicka, Smolcic, Chandler, Buta, Lenz, Max, Tuta, Otto.

CENTROCAMPISTI: Jakic, Sow, Kamada, Rode, Hasebe, Ebimbe, Gotze, Lindstrom, Knauff, Loune.

ATTACCANTI: Kolo Muani, Alidou, Borrè, Alario.