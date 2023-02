🚨 Napoli-Kvara, ci siamo: verso il rinnovo ma c’è una novità importante

Novità importanti sul futuro di Kvicha Kvaratskhelia. Il tutto riguarda il rinnovo di contratto del giocatore georgiano con il Napoli.

Kvicha Kvaratskhelia è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti della galoppata del Napoli. Doti incredibili, un talento approdato in Italia da pochi ma che ha subito dimostrato il suo valore. Il giocatore georgiano si è imposto con tutta la personalità di un ragazzo giovane ma con tanta fame. La stessa che ha guidato anche Victor Osimhen, oggi capocannoniere della Serie A e giocatore chiave anche per lo stesso Luciano Spalletti. Eppure, con Kvicha i tifosi hanno trovato un amore al primo colpo. Il numero 77, tra l’altro, era chiamato a sostituire un certo Lorenzo Insigne, non proprio l’ultimo arrivato.

Ma la missione sembra ampiamente compiuta, e non solo. Secondo alcuni Kvara già oggi avrebbe dimostrato un talento tale da poter superare anche lo stesso ex capitano del Napoli, oggi impegnato in Canada con il Toronto. Se Kvicha sia più forte di Lorenzo, questo di sicuro lo si potrà stabilire soltanto con l’andare del tempo. Ad oggi, però, i tifosi se lo godono all’ombra del Vesuvio e sperano di poter continuare questa storia anche per i prossimi anni.

Napoli, rinnovo Kvara: c’è una novità importante per il contratto

Il giocatore ha fatto capire una cosa molto chiara: vuole rimanere a Napoli. Lo ha comunicato a Spalletti, a Giuntoli ed anche al suo entourage. Ecco perchè non dovrebbe essere troppo complicato arrivare all’accordo per il rinnovo di contratto. Le parti ci stanno lavorando, ma c’è una novità raccontata in queste ore da Ciro Venerato, giornalista di ‘Rai Sport’ ed esperto di calciomercato, nel corso della ‘Domenica Sportiva’.

“Al di là del Real Madrid e del Newcastle il Napoli sicuramente ripartirà da Kvara il prossimo anno”, l’ammissione di Venerato “Questa è l’offerta che De Laurentiis farà a fine stagione al giocatore che guadagna 1,2mln: il Napoli gli corrisponderà 2,5mln fissi più una serie di ricchi bonus che consentiranno al ragazzo di guadagnare tantissimo, prolungando di un altro anno il contratto”, ha detto il giornalista. “Quindi non più 4, ma altri 5 anni con Kvara senza clausola rescissoria”, ha ancora detto Venerato. Insomma, niente clausola sul contratto del giocatore georgiano, almeno a detto del giornalista di ‘Rai Sport’.