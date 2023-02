😱 Napoli, frecciata improvvisa prima dell’Eintracht: tutti spiazzati

Alla vigilia del match di Champions League contro l’Eintracht Francoforte arriva la frecciata improvvisa in casa Napoli.

Vigilia di Champions League per il Napoli. Domani infatti gli azzurri torneranno finalmente a calcare il palcoscenico europeo per l’ottavo di finale contro l’Eintracht Francoforte. Un match non certo impossibile, ma che comunque richiede concentrazione e nervi saldi, se non altro perché di fronte agli uomini di Spalletti c’è una squadra che ben sta figurando in Bundesliga oltre ad essere la detentrice dell’Europa League.

E proprio Luciano Spalletti è stato oggi protagonista in conferenza stampa. “Conosco bene i miei calciatori, sia come atleti che come uomini, e sono sicuro che sapremo interpretare al meglio il tipo di partita che ci aspetta.” ha dichiarato il tecnico azzurro. “È vero che i nostri avversari hanno un po’ più di esperienza di noi in partite da dentro o fuori, ma ciò non ci spaventa affatto.”

L’augurio del mister è di riuscire a ripetere quanto di buono si sta facendo in Serie A: “In campionato ci siamo preparati a questo tipo di situazioni, senza pensare troppo al margine che ci siamo creati sulla classifica. Mi aspetto ancora una volta che i miei calciatori mostrino la stessa mentalità vincente anche in questa partita.”

Napoli, la frecciata di Spalletti: “Non ci davate nemmeno tra le prime quattro. E invece…”

Il tecnico approfitta della conferenza stampa però per togliersi anche un piccolo sassolino dalla scarpa di fronte alla miriade di complimenti che sta ricevendo in questo periodo: “Ancora oggi, mi capita di pensare alle domande che mi sono state fatte all’inizio del campionato, quando la maggior parte degli esperti non credeva che saremmo riusciti a qualificarci tra le prime quattro squadre. Ora che invece siamo lì dite l’opposto. Non ci fidiamo.”

Se proprio deve dare un pronostico per il tecnico è un 50/50: “Concordo con Glasner quando dice che abbiamo il 50% di possibilità di passare il turno. Però, c’è un fatto: Glasner ha già dimostrato di avere molta esperienza in questo tipo di partite, come dimostra la finale dello scorso anno contro i Rangers finita ai rigori. Quindi è vero che ha un piccolo vantaggio rispetto a noi sotto questo punto di vista.”