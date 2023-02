😱 Occhio Napoli, c’è chi ‘accusa’ Spalletti: parole a sorpresa

Il Napoli vola in classifica, ma se le cose non vanno c’è chi dà la ‘colpa’ a mister Luciano Spalletti. Spuntano le parole a sorpresa.

Continua a viaggiare fortissimo, il Napoli di Luciano Spalletti. Alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Eintracht di Francoforte, la formazione azzurra può rasserenarsi e non pensare troppo al campionato. Il ritmo finora è stato davvero impressionante e il distacco dall’Inter seconda in classifica è di 15 punti. Un margine spaventoso, che racconta l’exploit e la forza di una squadra che sta spadroneggiando e dominando in Serie A. E che spera di poterlo fare anche nell’Europa che conta.

Gli uomini di Luciano Spalletti, dopotutto, stanno apparendo come una vera e propria macchina perfetta. E persino quando le cose non sono girate, la buona sorte ha dato una mano agli azzurri. I meriti del Napoli sono certamente tanti, ma non vanno ignorati anche i demeriti delle altre squadre, sprofondate tutte dietro la vetta e incapaci di tenere il passo da record degli azzurri. Nulla da togliere, per carità, alla formazione allenata dal trainer di Certaldo, ma è innegabile che qualche passaggio a vuoto di Inter, Milan, Juventus e le altre ha certamente aiutato.

Napoli a +15 sull’Inter? Ausilio ed Inzaghi danno la ‘colpa’ a Spalletti

Il primato del Napoli, però, sta diventando un’occasione di alibi per le altre big del campionato. È il caso dell’Inter, che sulla carta avrebbe una rosa addirittura superiore agli azzurri e che invece è collassata a -15 dalla vetta. “Al di là di settembre l’Inter ha fatto un percorso perfetto in tutte le competizioni”: assicura il DS nerazzurro, Piero Ausilio, ai microfoni di ‘Sky Sport’.

Il quale, di qui, prosegue ‘accusando’ la formazione di Spalletti di essere ormai ingiocabile: “Se poi c’è una squadra che ha fatto 62 punti e si fa fatica a giudicare il lavoro degli altri, capisco che è dato dalla straordinarietà del Napoli. Noi siamo assolutamente in linea con quella che è una stagione fatta bene, positiva e che vogliamo assolutamente migliorare”.