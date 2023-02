❌ Occhio Napoli, tegola pesante: il top salta il big match?

Il comunicato ufficiale non è di quelli rassicuranti. Tempi di recupero non chiari: salta il big match tra Napoli e Lazio?

Settimana di Champions League per il Napoli. Dopo la brillantissima vittoria contro il Sassuolo, gli azzurri si tuffano nuovamente nella coppa dalle grandi orecchie. Gli uomini di Luciano Spalletti sono chiamati alla non certo facile trasferta tedesca contro l’Eintracht Francoforte. Squadra ostica, detentrice dell’Europa League, che senza alcun dubbio venderà cara la pelle agli azzurri.

Poi sarà la volta di rituffarsi nuovamente in campionato. In attesa del match di ritorno di Champions League, previsto per marzo inoltrato, gli azzurri dovranno vedersela a fine febbraio contro l’Empoli, in trasferta al Castellani, e ad inizio marzo contro la Lazio dell’ex tecnico Maurizio Sarri al Diego Armando Maradona. E proprio nel match tra Napoli e Lazio potrebbe mancare uno dei protagonisti più attesi: Pedro.

L’ex Roma e Barcellona infatti potrebbe non farcela a recuperare dall’infortunio al volto rimediato contro la Salernitana. Il comunicato ufficiale diramato dal club biancoceleste parla infatti di frattura scomposta delle ossa nasali. Un infortunio probabilmente terrà fuori l’attaccante spagnolo dal match contro la Sampdoria, ma non è escluso che possa mancare anche nel match contro il Napoli. In caso Lazio le sue condizioni verranno costantemente monitorati, con Maurizio Sarri che naturalmente spera che possa tornare disponibile quanto prima.

Lazio, Pedro potrebbe saltare il big match contro il Napoli

Un infortunio che complica e non poco i piani a breve termine di Maurizio Sarri. Il tecnico della Lazio, dopo la vittoria nel match contro la Salernitana, ha infatti prepotentemente rilanciato le ambizioni Champions. I biancocelesti in questo momento distano solo due lunghezze dal Milan quarto in classifica e di cugini della Roma terzi. Vista la gran bagarre che c’è in questo momento in zona Champions, con la distanza tra l’Inter seconda e l’Atalanta sesta che è di soli 6 punti, ogni vittoria diventa fondamentale.

Di conseguenza anche ogni assenza che può in un certo senso diminuire le chance di vittoria diventa un peso. Soprattutto se parliamo di un calciatore, Pedro, che per la Lazio quest’anno ha messo a referto 5 reti e altrettanti assist, subentrando spesso dalla panchina. A dimostrazione delle sua incisività nel far cambiare di passo la squadra di Sarri.