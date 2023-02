😳 “In tilt”: spavento Napoli, che paura prima dell’Eintracht

Spavento Napoli, succede tutto prima dell’Eintracht. Arriva la rivelazione, che spauracchio nell’avvicinamento alla Champions League.

Giornata di vigilia per il Napoli di Luciano Spalletti, che domani sarà in campo a Francoforte per il primo atto degli ottavi di finale di Champions League. Una gara complicata per gli azzurri, che contro l’Eintracht proveranno a diventare grandi anche in Europa. Il cammino nei gironi era stato da sogno, con gli azzurri che sono stati dominatori persino contro il Liverpool vice-campione dello scorso anno.

La fase ad eliminazione diretta, però, è tutt’altra storia e anche Spalletti lo sa bene. In conferenza stampa, il tecnico azzurro ha confessato di fidarsi poco dei complimenti e che domani si attende una gara tutt’altro che comoda per i suoi. Poi, ha confortato tutti sulla presenza di Victor Osimhen: il nigeriano ha rischiato di non prendere parte alla trasferta di Francoforte, dopo il brutto spavento che ha la formazione napoletano ha vissuto a Reggio Emilia. Spavento che aveva procurato proprio il nigeriano, che sul finale della sfida al Sassuolo aveva sentito tirare i muscoli del bicipite femorale.

Napoli, che spavento Osimhen prima dell’Eintracht: la confessione spiazza tutti in diretta

Lo spauracchio, insomma, è stato forte e ha colpito anche le firme più navigate del giornalismo campano. Basta chiedere al collega della Rai, Antonello Perillo, che ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ è stato senza filtri nella sua confessione, tra le risate di sollievo dei presenti: “Quando ho visto Osimhen andare giù e richiamare la panchina, sono andato davvero in tilt!”.

L’assenza del nigeriano, dopotutto, sarebbe stata a dir poco pesantissima. In questo momento, il bomber azzurro è il vero trascinatore dell’undici di Luciano Spalletti, che però può contare su una rosa capace di tutto. Persino capace di fare a meno di questo Osimhen, come mostrato proprio nella fase a gironi della Champions League, quando Simeone e Raspadori diedero prova di potersi dividere egregiamente il vuoto lasciato dall’ex Lille. Considerazioni che, però, adesso restano marginali: per fortuna il numero nove sarà regolarmente in campo a Francoforte, per la gioia di compagni e tifosi.