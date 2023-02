Eintracht, il club svela il punto debole del Napoli: “Li colpiremo…”

L’Eintracht Francoforte vuole approdare ai quarti di finale di Champions League e svela come colpirà il Napoli in partita

Eintracht-Napoli è già iniziata alla vigilia del match con Oliver Glasner e Luciano Spalletti che si sono fatti dei complimenti a vicenda. Si rispettano molto, si conoscono per delle partite quando l’allenatore dei partenopei era allo Zenit. Quella di stasera sarà una sfida fondamentale per il Napoli, che nella sua storia non è mai arrivato ai quarti di finale di Champions League. Nemmeno Maradona è riuscito a portare i partenopei oltre gli ottavi.

Ci sono attestati di stima da tutto il mondo per il gioco espresso dal Napoli, data come una delle favorite per la vittoria della Champions. Una previsione che fa un po’ storcere il naso considerando la caratura delle avversarie, come il Real Madrid che detiene il trofeo, ma anche il Manchester City e il Bayern Monaco. A parlare dei punti di forza dell’Eintracht è stato Markus Krosche, membro del CdA del club tedesco.

Eintracht-Napoli, parla Krosche: “Vogliamo i quarti”.

Markus Krosche, membro del CdA dell’Eintracht Francoforte, ha parlato ai microfoni della Bild: “Il Napoli ha perso solo una volta in Serie A, è formidabile, basta vedere numeri e qualità del gioco espresso. Non c’è dubbio che sia una delle migliori d’Europa. Ma i quarti di finale ci stuzzicano parecchio, è un traguardo a cui aspiriamo e faremo di tutto per arrivarci”. Poi prosegue: “Li colpiremo con il nostro pressing e la nostra velocità, inducendoli all’errore. Credo che le due squadre verticalizzeranno parecchio per cercare subito il gol, non mi aspetto che siano attendiste”. Insomma, dall’Eintracht vogliono subito mettere le cose in chiaro andando in vantaggio grazie alla qualità dei trequartisti di Glasner.

Oltre a Kolo Muani, uno dei centravanti in ascesa del calcio europeo, Glasner può contare anche su giocatori di alto livello sulla trequarti. Come Mario Gotze, che si è ritrovato fisicamente ed è tornato brillante. Ma anche Lindstrom, che vede poco la porta, ma i gol che fa sono tutti di caratura elevatissima. Al Deutsche Bank Park sarà una sfida bellissima senza esclusione di colpi.