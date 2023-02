❌ Allarme Eintracht-Napoli, la notizia spaventa i tifosi: i dettagli

Il Napoli giocherà questa sera l’andata dell’ottavo di finale di Champions con l’Eintracht, ma c’è una notizia che sta spaventando i tifosi.

Il Napoli è un rullo compressore in campionato, ma adesso, dopo una fase a gironi praticamente perfetta, è chiamato a confermarsi nell’ottavo di finale di Champions League di questa sera contro l’Eintracht di Francoforte.

C’è molta attesa per la gara di questa sera, visto che il Napoli ha l’occasione di qualificarsi ai quarti di finale della massima competizione europea per la prima volta nella sua storia. Gli azzurri, almeno sulla carta, sono sicuramente i favoriti, anche se l’Eintracht di Francoforte arriva al match dalla vittoria di sabato per 2-0 contro il Werder Brema.

Anche Luciano Spalletti ha più volte ribadito di quanto sia forte l’Eintracht di Francoforte, vista la sua esperienza europea. Il club tedesco, infatti, ha vinto lo scorso maggio contro i Glasgow Rangers l’Europa League ed anche quest’anno, sia in campionato che in coppa, sta disputando un’ottima stagione. Ma tra i tifosi del Napoli c’è comunque un grandissimo entusiasmo per la partita di questa sera.

Eintracht Francoforte-Napoli, tanti tifosi azzurri sono nella città tedesca senza biglietto: i dettagli

Tuttavia, per i sostenitori del Napoli bisogna registrare una notizia che li spaventa. Come riportato dal quotidiano italiano ‘Il Mattino, infatti, ci saranno ben 2600 tifosi partenopei nel settore ospiti dello stadio dell’Eintracht di Francoforte. Ma nella città tedesca si aspetta un numero molto superiore a questo.

Tanti supporters del Napoli, infatti, si sono diretti verso Francoforte anche senza essere riusciti ad acquistare il biglietto per assistere alla gara di questa sera. L’attenzione della polizia tedesca è davvero massima, visto che tanti tifosi della squadra di Luciano Spalletti guarderanno la partita nelle varie zone della città.

Quello che preoccupa di più sono i rapporti tra le due tifoserie, considerando che quella dell’Eintracht è gemellata con quella dell’Atalanta ( rivale storica del Napoli).