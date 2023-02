😨 “Lo ha detto al suo agente”: Napoli spiazzato, il top gela tutti

Il Napoli viaggia spedito in campionato, ma attenzione alla decisione del top player. Spiazzati gli azzurri, la sua scelta gela tutti.

Giornata di partita per il Napoli di Luciano Spalletti, che questa sera sarà ospite dell’Eintracht per il primo atto degli ottavi di finale di Champions League. A Francoforte, gli azzurri proveranno a diventare grandi e a mostrare lo stesso cammino da record anche in Europa e non solo in campionato. Farlo, tuttavia, sarà complicato: la formazione di Glasner è una signora squadra e tra le mura amiche sarà tutt’altro che arrendevole.

Il Napoli di De Laurentiis, però, può fare affidamento su individualità che da sole possono spezzare e alterare gli equilibri di una partita. Sì Victor Osimhen, ma sì anche Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano ha dimostrato che non esiste difesa capace di arginarlo e proprio nell’ultima contro il Sassuolo ha dato sfoggio di tutto il suo curriculum. Lo stesso curriculum che attrae sempre più pretendenti e top club europei sull’ex Rubin Kazan e Dinamo Batumi. Il tutto preoccupando seriamente i tifosi azzurri, circa un suo addio inevitabile.

Napoli-Kvaratskhelia: la rivelazione spiazza tutti e gela le pretendenti, ecco svelato il retroscena

La volontà di Kvaratskhelia, però, giocherà un ruolo fondamentale per la sua permanenza o meno all’ombra del Vesuvio. Volontà che, ai microfoni di ‘Tele A’, ha svelato il giornalista Ciro Venerato. Il noto esperto di mercato ha così spiegato: “Il georgiano vuole restare a Napoli! Lo ha detto al suo agente e ha ribadito di stoppare qualsiasi interesse o discussione con le altre pretendenti. Su di lui sappiamo che c’è il Real Madrid, ma anche il Newcastle”.

Una decisione che spiazza tutti e gela chi lo insegue per il prossimo mercato. Kvaratskhelia, anzi, sia avvia a rinnovare con gli azzurri: “Passerà ad un ingaggio da 2.5 milioni di euro e ricchi bonus. Non verrà inserita alcuna clausola rescissoria, anche il ragazzo non ha avanzato alcuna richiesta a riguardo e questo è un ulteriore segnale della sua volontaria permanenza a Napoli“.