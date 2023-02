🥶 Eintracht-Napoli, i tifosi già tremano: il motivo spaventa tutti

Questa sera ci sarà la partita di Champions tra l’Eintracht ed il Napoli, ma c’è un aspetto che sta facendo spaventare i tifosi.

Dopo tanta attesa, questa sera avrà luogo finalmente la prima sfida di Champions League tra l’Eintracht di Francoforte di Oliver Glasner ed il Napoli di Luciano Spalletti. Le due squadre si giocheranno la qualificazione ai quarti di finale, che sarebbe un grandissimo risultato sia per i tedeschi che per i partenopei.

Il Napoli, almeno sulla carta, è sicuramente favorito per il passaggio, ma dovrà fare molta attenzione alla forza dell’Eintracht di Francoforte. La squadra di Glasner non è infatti solo la detentrice dell’Europa League, ma è anche tra le più forti della Bundesliga.

L’Eintracht di Francoforte, dopo la vittoria di sabato scorso per 2-0, è di fatto in corsa per il titolo, visto che ha soli cinque punti di svantaggio dal trio di testa formato da: Bayern Monaco, Borussia Dortmund ed Union Berlino. Tuttavia, i tifosi delle ‘Die Adler’ sono molto preoccupati per un aspetto importante da cui potrebbe dipendere il passaggio del turno o meno della loro squadra del cuore.

Eintracht Francoforte-Napoli, tra le due squadre ci sono ben quattro diffidati

L’Eintracht di Francoforte, infatti, ha la bellezza di tre giocatori che rischiano di non poter scendere in campo nel match di ritorno del prossimo 15 marzo allo Stadio Diego Armando Maradona. I giocatori di Glasner a rischio squalifica sono Hasebe, Smolcic e Jakic.

Per il Napoli di Luciano Spalletti, invece, il discorso è ben diverso, visto che c’è solo Matteo Politano tra i diffidati. Forse anche per questo, l’ex Inter non partirà dal primo minuto questa sera. Al suo posto, infatti, dovrebbe giocare Hirving Lozano che completerà con Victor Osimhen e Kvaratskhelia il trio d’attacco partenopeo.

Rispetto alla gara vinta venerdì contro il Sassuolo ci dovrebbero anche altri due cambi di Luciano Spalletti, ovvero Mario Rui per Mathias Olivera e Piotr Zielinski per Eljif Elmas.