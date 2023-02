Napoli, parla l’agente: Giuntoli aveva in mente un attaccante, poi è arrivato Osimhen

Il Napoli è concentrato sul big match di Champions League che giocherà questa sera a Francoforte: nel frattempo sono arrivate le dichiarazioni dell’agente.

È solamente questione di poche ore. Poi, alle 21:00, questa sera il Napoli di Luciano Spalletti se la vedrà in Champions League contro l’Eintracht a Francoforte. Proprio in una giornata così importante e tanto attesa sono arrivate le dichiarazioni dell’agente che ha rivelato un retroscena di calciomercato.

Il Napoli, straripante in campionato, questa sera si metterà in gioco in Champions League e affronterà in trasferta la gara di andata contro l’Eintracht a Francoforte.

Alla vigilia del big match sono arrivate dichiarazioni importanti da parte dell’agente, Frederic Guerra. Il procuratore ha svelato un retroscena inaspettato che ha riguardato proprio il club azzurro. Ecco le sue parole.

Napoli, prima di Osimhen un altro nome aveva attirato l’attenzione di Giuntoli: parola al suo agente

Frederic Guerra, agente dell’attaccante Boulaye Dia, ha parlato così a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ nel corso del programma ‘Radio Goal’: “Se Giuntoli mi ha chiesto Dia? Mi ricordo che lo incontrai a Genova per una partita di Coppa Italia. Ne abbiamo parlato ma in quel periodo lui non era ancora il giocatore di oggi. Loro poi presero Victor Osimhen, ma posso dire che Dia piaceva al Napoli“.

L’attaccante, arrivato alla Salernitana e in Serie A solamente lo scorso agosto dal Villarreal, ha segnato fin qui nel campionato italiano di massima serie ben 8 gol e servito 4 assist in 21 match giocati. Si sta rivelando perciò un’arma importante a disposizione dei granata, nonostante la situazione non semplicissima che il club sta affrontando. Non è perciò un caso che anche il Napoli avesse scovato le sue qualità, come il suo agente ha rivelato.