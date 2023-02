“Osimhen? Non è giusto…”: Napoli, l’ex allenatore non usa mezze misure

Stasera sarà Champions per il Napoli. Sfida tra gli azzurri e l’Eintracht Francoforte. L’ex allenatore ha dato una sentenza che ha spiazzato i tifosi.

Il Napoli stasera sarà impegnato contro l’Eintracht Francoforte, in un match che sarà importante per il prosieguo degli azzurri in Champions League. La squadra tedesca, ad oggi, rappresenta un obiettivo comunque abbordabile e proprio per questo ci sarà la necessità di mostrare i muscoli già in questa prima partita fuori casa per il Napoli. C’è grande fermento in quel della città tedesca, ed anche il presidente Aurelio De Laurentiis sarà presente per sostenere da vicino la squadra e dare il suo supporto in un momento importante come questo.

Anche il patron si aspetta una grande partita dai suoi giocatori, gli stessi che stanno permettendo ai tifosi del Napoli di sognare lo Scudetto. Da Osimhen e Kvara, passando per Kim, Lobotka, Anguissa e tutti gli altri, anche i tifosi presenti a Francoforte sperano di vedere una partita dove il Napoli riuscirà ad impostare il suo gioco con la stessa personalità mostrata in Italia negli ultimi mesi. Certo, la Champions ha sempre un sapore particolare ed i valori vanno pesati partita per partita, ecco perchè il grado di attenzione deve restare molto alto.

Napoli, Benitez e l’ammissione su Osimhen

In questi si è ritrovato a commentare il cammino degli azzurri anche Rafa Benitez, ex allenatore che proprio sulla panchina della squadra partenopea ha scritto pagine davvero importanti della storia di De Laurentiis all’ombra del Vesuvio. L’allenatore spagnolo, intervenuto ai microfoni de ‘Sky Sport’, ha parlato proprio di Victor Osimhen, dando la sua chiave di lettura sul giocatore nigeriano e l’importanza che questo ha per tutta la squadra.

“Osimhen mi ricorda Torres. Un giocatore molto veloce e forte di testa”, ha ammesso Benitez all’emittente satellitare. L’allenatore, per, ci ha tenuto a specificare un aspetto che ha di fatto spiazzato i tifosi in un momento dove Osimhen sembra davvero essere il pilastro di questo Napoli. “Ma quando parliamo del Napoli non è giusto parlare di un singolo calciatore, è un gran lavoro di squadra quello degli azzurri”, le parole di Rafa.