😳 Panchina Napoli, questa sì che è una sorpresa: la notizia spiazza tutti

Napoli, la notizia sulla panchina di Luciano Spalletti spiazza tutti i tifosi. Questa sì che è una vera sorpresa, ecco svelati i dettagli.

Il Napoli viaggia spedito verso un risultato tanto atteso quanto storico. Il terzo Scudetto è il sogno di una piazza intera e i quindici punti di vantaggio sulla seconda rappresentano un margine tale da far crollare anche gli scaramantici più ostinati. Bisogna procedere con calma e non fidarsi troppo dei complimenti: parola di Luciano Spalletti, che ha ribadito la necessità di restare sul pezzo anche nella conferenza stampa di vigilia alla sfida di Francoforte.

Il tecnico di Certaldo è forse il principale artefice di questa magica cavalcata, cominciata già lo scorso anno. Il suo Napoli è una squadra forte, affamata e vastissima per quantità e qualità del talento. Lo sanno bene anche i tifosi, che in Spalletti hanno trovato persino un leader emotivo per tutta la piazza. Il suo contratto con gli azzurri è in scadenza quest’anno, ma la società di Aurelio De Laurentiis ha un’opzione di prolungamento da poter esercitare in maniera unilaterale. E questo accresce la fiducia dei supporters in vista della prossima stagione.

Napoli-Spalletti, il retroscena è quello che non ti aspetti: c’è lo zampino di Allegri, tutto svelato

Il matrimonio tra il Napoli e Spalletti, intanto, continua a rivelarsi ben riuscito. E un ‘grazie’, forse, andrebbe detto anche a Massimiliano Allegri. Sì, è questo il retroscena a sorpresa che Ivan Zazzaroni ha raccontato stamane sulle colonne de ‘Il Corriere dello Sport’. Nel 2021, l’attuale tecnico della Juventus fu sondato da De Laurentiis come successore di Gattuso, ma poi le cose andarono diversamente.

“Dopo aver detto a Aurelio De Laurentiis che al Napoli non sarebbe più andato – scrive e svela il direttore del CorSport – Allegri ebbe parole di stima per Spalletti che il presidente aveva bloccato da molto tempo”. Di qui, Zazzaroni chiosa in maniera ironica ed irriverente: “Dunque, qualcosa di buono Allegri ha combinato negli ultimi venti mesi: ha centrato l’allenatore per il Napoli“.